不怕疫情搗亂　越南總理：數位轉型是社會經濟發展的核心

受到新冠肺炎疫情影響，越南經濟受到重創，2021年經濟成長率僅2.58%，降到30年新低。然而，危機就是轉機，看好疫後重啟動能，越南加快數位轉型的腳步。越南總理范明正（ Pham Minh Chinh ）此前表示，推動越南社會經濟發展的核心就是數位轉型，這同時也是未來兩年有效控制疫情、恢復社會經濟發展的重點議題。目前越南數位化企業已達 64000 家，越南當局盼，藉此能讓越南從代工、組裝，持續朝高新技術產品「越南製造」的方向發展。

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范明正先前於「第三屆越南國家科技企業發展論壇」致詞時，特別強調數位轉型對於越南社會經濟發展的重要性。越南通訊與傳媒部的數據顯示， 2021 年越南新創立的數位科技公司達 5600 家，這使越南數位化企業總數達到了 64000 家。另外，據統計， 2020 年越南數位化產業成長率達 9% 以上，是越南 GDP 成長率的 3 倍。

目前，越南企業的數位化抱持「越南製造」的精神，不僅為外國企業代工，也朝高新技術產品的生產轉型；其中，越南郵政電信集團（ VNPT ）、越南軍用電子電信（ Viettel ）、電信業者 CMC 以及軟體公司 FPT 都是「越南製造」數位化企業的代表。

訊息與通訊部部長阮孟雄（ Nguyen Manh Hung ）表示，越南目前擁有 64000 家數位科技企業，去年企業總收入預計可達 1350 億美元（約新台幣 3 兆 7248 萬元），年增率達 10% ；去年也有更多「 Make in Vietnam 」產品生產，亦有助越南提升國際數位科技排名。