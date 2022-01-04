不怕疫情搗亂 越南總理：數位轉型是社會經濟發展的核心
受到新冠肺炎疫情影響，越南經濟受到重創，2021年經濟成長率僅2.58%，降到30年新低。然而，危機就是轉機，看好疫後重啟動能，越南加快數位轉型的腳步。越南總理范明正（Pham Minh Chinh）此前表示，推動越南社會經濟發展的核心就是數位轉型，這同時也是未來兩年有效控制疫情、恢復社會經濟發展的重點議題。目前越南數位化企業已達64000家，越南當局盼，藉此能讓越南從代工、組裝，持續朝高新技術產品「越南製造」的方向發展。
記者李澍/綜合報導
2022-01-04 21:48:20
范明正先前於「第三屆越南國家科技企業發展論壇」致詞時，特別強調數位轉型對於越南社會經濟發展的重要性。越南通訊與傳媒部的數據顯示，2021年越南新創立的數位科技公司達5600家，這使越南數位化企業總數達到了64000家。另外，據統計，2020年越南數位化產業成長率達9%以上，是越南GDP成長率的3倍。
目前，越南企業的數位化抱持「越南製造」的精神，不僅為外國企業代工，也朝高新技術產品的生產轉型；其中，越南郵政電信集團（VNPT）、越南軍用電子電信（Viettel）、電信業者CMC以及軟體公司FPT都是「越南製造」數位化企業的代表。
訊息與通訊部部長阮孟雄（Nguyen Manh Hung）表示，越南目前擁有64000家數位科技企業，去年企業總收入預計可達1350億美元（約新台幣3兆7248萬元），年增率達10%；去年也有更多「Make in Vietnam」產品生產，亦有助越南提升國際數位科技排名。
目前，越南設定目標，在2025年前，數位經濟對於GDP的貢獻要達到20%。