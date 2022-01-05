男童寫作文「整頁消失」！師誤認偷懶 真相竟跟溫度有關
寫好的作文就這樣憑空消失？中國一名小學4年級的男學生寫完400字作文後上繳給老師，沒想到老師在改作業時，卻發現這篇作文只有2行字，調查過後才得知，原來男學生是用擦擦筆寫作文，而經過桌墊加熱後字跡才逐漸消失，令他當場難過大哭。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 12:04:00
根據《錢江晚報》報導，中國一名楊姓老師在學校改作文時，發現其中一個男學生的作文只寫了兩行字，一開始以為是他偷懶沒寫作業，之後才看到最後幾行有淺淺的字跡，仔細觀察發現，原來這名男同學是用擦擦筆寫作文，而因為天氣冷，桌墊加熱後，字跡就這樣消失了。
而這名男同學在交作文時，還特別和老師說「這次寫得特別好，一定要認真看」，沒想到卻遇到這樣的意外，400字作文就這樣消失得無影無蹤，讓他忍不住哭了起來。
最後，男同學將這篇作文帶回家中，做好防水工作後，將作文冰進冰箱內，用降溫的方式搶救，所幸經過一晚，他的作文就回復原狀。
事實上，根據販售魔擦筆的百樂文具股份有限公司列出的商品注意事項中，包含請勿使用在有價證券、需簽署的重要文件上、請勿使用於答案卡塗寫上、請勿用於書寫以外之用途、請勿置於高溫、陽光直射處、溫度60℃以上，墨水顏色會變隱形、約在-10℃左右，擦去的字跡會回復、若紙面有髒汙，擦拭時會無法擦拭乾淨、根據紙張特性不同，也有無法擦拭乾淨的時候，請留意。（編輯：賴禹妡）