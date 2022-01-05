小熊維尼95歲了！版權進「公有領域」 開放民眾任意二創
小熊維尼（Winnie the Pooh），是家喻戶曉的經典童話角色，最初版本是由英國作家在1926年10月推出，推算至今已經95逾歲了，而該版本的「小熊維尼」根據美國法律規定，會在推出95年後進入公有領域對大眾開放，也就是說今年開始民眾已經可以用小熊維尼的圖片、名稱進行二創。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 16:19:18
小熊維尼的身世要從1925年開始說起，當時是先以故事的形式刊登在倫敦報紙上，而作家艾倫·亞歷山大·米恩（A. A. Milne）直到1926年10月才正式將「小熊維尼」故事書問世，並且由夏培德（E.H.Shepard）所繪製，稱為「古典維尼」（Classic Pooh）。
綜合外媒報導，根據美國版權法的規定，作品只要在出版日期的95年後，就會進入「公有領域」，開放版權讓民眾進行創作，因此今年1月1日開始，1926年出版的小熊維尼正式開放，任何人不需要授權及付費，就可以使用小熊維尼的名字、形象創作，或者分享故事書的內容。
但需要特別注意的是，美國華特迪士尼（Walt Disney）購得版權後，在1966年重新推出新版動畫，也就是現今常見穿著紅衣的黃色小熊，而該版本的版權仍掌握在迪士尼公司的手中，因此民眾若想要使用迪士尼版的小熊維尼，無論是圖像或是影音，都仍需要取得授權，否則恐有觸法的危機。（編輯：鍾怡婷）