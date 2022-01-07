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新舊屋價差近2成！台中買「這區」10年新古屋　現省500萬

▲西屯區登錄的預售屋交易多為七期豪宅案，使預售屋均價高人一等，拉大與新古屋的價差。圖為台中七期建案。（圖／台灣房屋提供）
▲西屯區登錄的預售屋交易多為七期豪宅案，使預售屋均價高人一等，拉大與新古屋的價差。圖為台中七期建案。（圖／台灣房屋提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-07 07:30:00

近年預售屋價格漲很大，買新房辛苦度大增！根據房仲業者統計，2021下半年實價登錄資料中，台中全市新古屋平均單價約27.8萬元，跟預售屋的33.3萬元相比，價差將近2成；其中，西屯價差最大，預售屋均價站上5字頭，而10年內新古屋均價35.1萬元，相當於是同區預售屋打55折；也就是說，在西屯區買一間30坪小宅，選購新古屋足足比買預售屋省下近500萬元，因此已有不少精打細算的消費者，將物超所值的新古屋視為置產首選。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，西屯區的預售屋均價比新古屋高出15.7萬元，主要因為西屯的預售屋推案，以七期及周邊地帶為主，建案多為豪宅屬性，就連小宅都以「時尚精品」定位，因此價格不斐，且近年七期受地價上揚、缺工缺料影響，漲勢明顯，去年下半年登錄的預售屋成交案件，普遍落在6、7字頭，連帶推升西屯的預售屋均價。

陳定中指出，西屯的10年內新古屋交易，分佈就比較均勻，且市場不少屋齡5到10年的大樓，當初土地取得成本較低，價格定位相對親民，目前還有4字頭物件，中科商圈、十二期等地，也能找到單價35至40萬元的低屋齡物件，也因為新古屋單價比預售屋便宜兩個字頭，近來愈來愈受消費者青睞。

▲台中預售屋與10年內新古屋價差。（表／台灣房屋提供）
▲台中預售屋與10年內新古屋價差。（表／台灣房屋提供）
陳定中補充，另一個價差超過4成的大甲區，因登錄的預售屋交易，約三分之一都來自火車站前的高價預售小宅，加上整體房價基期較低，放大了預售屋與新古屋之間的價差比例；至於價差逾35％的大雅區，則是去年下半年，地方就盛傳中科台積電廠房將擴廠，相關消息也在年底獲市府證實，廠址所在的大雅受台積電紅利加持，預售案也紛紛調高「未來價」，使預售屋與新古屋的價格差距拉大。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，預售屋通常是區域價格的天花板，相對起來，新古屋價格就顯得親民；此外，新成屋還擁有三大優勢，首先是屋況可檢驗，比起預售屋紙上談兵，新古屋屋況看得到摸得到，實際空間直接丈量零誤差，方便裝潢規畫；第二是立即可入住，預售屋從簽約到交屋至少兩三年，加上近年營建業缺工缺料，工程進度延宕，為交屋時程增添變數，想立即成家的購屋族較難安排入住時間表。

張旭嵐表示，第三是政策風險低，房地合一2.0新制納管預售屋，興建期間與完工後的閉鎖期分別計算，加上現今預售屋工期較長，買家可能須持有8年以上，才能適用低稅率轉售，這也凸顯新古屋在資產配置的彈性。

陳定中特別提醒，預售屋即時登錄的新政才實施半年，有些行政區的交易案件還未完整揭露，且許多地區的登錄案件，高度集中於特定個案或區段，可能使行政區的價格資訊以偏概全，所以民眾查詢時，應多加查看揭露物件的分佈區段，以利更精確地掌握區域房市動態。

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