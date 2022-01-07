酒駕易科罰金、假釋從嚴審核　法務部下週一視訊會議

為嚇阻「酒駕」事件，法務部昨在行政院會結束後，立即召集檢察司、保護司、台高檢署等單位研議「立即可行」的具體事項，規劃從易科罰金、假釋、強制執行、緩起訴條件等4大面向著手，要求執法機關即起對酒駕個案從嚴審核、加強執行力道。1月10日下禮拜一，法務部將舉行視訊會議，要求各單位回報。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-07 15:49:49｜2022-01-07 15:51:05
在酒駕有罪判決依法從嚴認定易科罰金部分，從前實務上，酒駕刑度在6個月以下者，檢察官有裁量權是否給予易科罰金，只是過去有約定俗成的慣例「三振條款」，也就是前2次准許罰錢了事，第3次不准，但為避免酒駕者「僥倖心態」，今後將調整為個案認定，重申《刑法》第41條「但易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限」之規定，檢察官對個案「從嚴審核」、「從速從重追訴」。
在假釋條件依法從嚴審核部分，酒駕者判刑確定、發監執行後，矯正機關會對酒駕者實施戒酒癮處遇，假設成效不彰或沒有完成療程，即便服刑天數已達申請假釋門檻，但假釋審議委員會將審酌各種情況，同樣是「從嚴審核」，若沒達到悛悔實據者不予假釋。
在行政裁罰未繳納將優先強制執行部分，行政執行署與行政裁罰機關已建立連繫平台，省去公文往返的時間，加速移送流程，強制執行各種裁罰。
對內，若酒駕案仍在偵辦中，檢察官可要求酒駕者接受醫療評估，透過門診治療矯治酒癮，以此作為緩起訴的條件，一旦治療期間再犯或未如期完成，檢察官將撤銷被告的緩起訴處分，並求處重刑。