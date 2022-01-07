加密貨幣犯罪規模增　去年涉及非法金額逾3900億創新高

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在投資者和大公司的歡迎之下，比特幣、非同質化代幣（NFT）等數位貨幣在2021年出現爆炸性成長。Chainalysis表示，加密貨幣去年總交易額飆升至15.8兆美元（約新台幣440兆），比起前一年增長了5倍之多。2021年非法活動僅佔加密資產交易總價值的0.15％，不過Chainalysis表示，隨著更多涉及非法交易的錢包被發現，這項數字仍可能上升。
Chainalysis在另一份報告中提到，2020年加密交易有0.34％與非法活動有關，這項數字現在已提升到0.62％。報告指出，去中心化金融（DeFi）興起，交易量在2021年飆升912％，促進了傳統銀行業務之外，以加密貨幣計價的貸款，這是導致資金被盜、詐騙增加的一大因素。
Chainalysis表示，加密貨幣遭到犯罪濫用，為各界擴大使用加密貨幣帶來巨大障礙，增加了政府實施限制的可能，最糟糕的是全球無辜的人都可能受害。
比特幣以快速獲利等優點吸引了投資者入場，但加密貨幣受到的監管仍不完善，使得投資者在面對犯罪時幾乎無能為力。金融監管機構和政策制定者一直憂心加密貨幣被用於洗錢等犯罪用途，部分機構也敦促立法者，盼能賦予他們更大的監管權力。
美國國稅局刑事調查局（IRS Criminal Investigation）曾查獲價值 5,600 萬美元的加密貨幣詐騙案，以及勒索燃油管道系統供應商 Colonial Pipeline 背後的駭客集團。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。