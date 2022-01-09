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結合Delta與Omicron變種！賽普勒斯傳「Deltacron」25例

▲賽普勒斯學家發現一種結合Delta及Omicron的病毒，並將新變種取名為「Deltacron」。 （示意圖／pixabay）
▲賽普勒斯學家發現一種結合Delta及Omicron的病毒，並將新變種取名為「Deltacron」。 （示意圖／pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-09 18:12:35｜2022-01-09 18:14:46

新冠疫情因為變種病毒不斷出現、擴散似乎沒有終止的一天，當專家還在為Omicron變種病毒株傷腦筋時，地中海島國賽普勒斯（Cyprus）又宣布發現一種結合Omicron及Delta的最新變異株，並將之取名為「Deltacron」。目前賽普勒斯已知有25例感染個案。

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綜合外媒報導，賽普勒斯大學生物科技及分子病毒學實驗室主任柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）發現，這種結合了Delta及Omicron的新冠病毒株一共有30個突變，既擁有與Delta相似的遺傳基因組，又有與Omicron相似的突變特徵，不過現階段還無法確定「Deltacron」是否會比目前全球主流的Omicron更具傳染力或是更容易造成重症。

▲賽普勒斯傳出結合Delta與Omicron的新變種變異株「Deltacron」。（圖／美聯社／達志影像）
▲賽普勒斯傳出結合Delta與Omicron的新變種變異株「Deltacron」。圖為賽普勒斯街頭。（圖／美聯社／達志影像）
柯斯特里基斯也認為，此變種病毒株較可能出現在染疫住院的病患身上。透過他和研究團隊確定的25例病例中，有11例病患為住院患者，剩下14例為一般民眾，而研究團隊分析結果顯示，比起未住院的病患，本因新冠肺炎住院的患者感染「Deltacron」的機率似乎更高。

柯斯特里基斯表示，上週五（7日）研究團隊已將「Deltacron」病毒序列上傳到全球共享的流感數據倡議組織（GISAID）資料庫，也在接受採訪時提到，目前這個變異體尚未在其他世界的角落被發現，「Deltacron」是否會成為主流病毒株還言之過早，未來也將持續觀察「Deltacron」是否毒性更強或更具傳染力。

不過根據外媒報導，賽普勒斯目前身陷嚴峻的第5波疫情，全國總人口約100萬人，如今受Omicron衝擊，每日新增確診人數飆升至5500人上下，人均感染率創全球最高，賽普勒斯衛生部長哈吉潘德拉斯（Michalis Hadjipandelas）對外表示，目前還無須擔心「Deltacron」新變種的威脅，但這項開創性的研究和發現，「讓我們為我們的科學家感到自豪」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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