結合Delta與Omicron變種！賽普勒斯傳「Deltacron」25例

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柯斯特里基斯也認為，此變種病毒株較可能出現在染疫住院的病患身上。透過他和研究團隊確定的25例病例中，有11例病患為住院患者，剩下14例為一般民眾，而研究團隊分析結果顯示，比起未住院的病患，本因新冠肺炎住院的患者感染「Deltacron」的機率似乎更高。
柯斯特里基斯表示，上週五（7日）研究團隊已將「Deltacron」病毒序列上傳到全球共享的流感數據倡議組織（GISAID）資料庫，也在接受採訪時提到，目前這個變異體尚未在其他世界的角落被發現，「Deltacron」是否會成為主流病毒株還言之過早，未來也將持續觀察「Deltacron」是否毒性更強或更具傳染力。
不過根據外媒報導，賽普勒斯目前身陷嚴峻的第5波疫情，全國總人口約100萬人，如今受Omicron衝擊，每日新增確診人數飆升至5500人上下，人均感染率創全球最高，賽普勒斯衛生部長哈吉潘德拉斯（Michalis Hadjipandelas）對外表示，目前還無須擔心「Deltacron」新變種的威脅，但這項開創性的研究和發現，「讓我們為我們的科學家感到自豪」。
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