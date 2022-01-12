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特企／《CCC 創作集》攜手西雅圖極品咖啡推出特繪外帶杯

▲臺灣原生漫畫平台《CCC 創作集》與西雅圖極品咖啡展開聯名合作，推出２款特繪外帶杯！（圖／品牌提供）
▲臺灣原生漫畫平台《CCC 創作集》與西雅圖極品咖啡展開聯名合作，推出２款特繪外帶杯！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-12 15:27:58

臺灣原生漫畫平台《CCC 創作集》與西雅圖極品咖啡展開聯名合作，推出２款特繪外帶杯，邀請繪師kakusugarpic重新繪製《CCC 創作集》旗下16部人氣作品角色，包括甫獲得15屆日本國際漫畫獎的《異人茶跡》、閱覽超過 44 萬次的《無能戀愛諮商中心》以及已售出影視版權的《閻鐵花》等人氣作品角色，都登上咖啡杯外身，讓粉絲朋友在享受濃郁咖啡香時，同時享受人氣漫畫IP插畫的視覺饗宴。

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文策院院長李明哲表示，文策院持續支持臺灣漫畫產業發展，除了透過由文策院營運的臺灣漫畫基地提供創作空間與設備，舉辦交流活動與課程供創作者與漫畫愛好者參與之外，《CCC 創作集》也是孵育各類型臺漫、陪伴產出創作以及作品發表的舞台，2021年更培育出多部獲國內外各大獎項肯定作品，此外，文策院也積極推動漫畫圖像IP多元運用、跨域合作的機會，這次的聯名活動，即希望更多朋友看見臺漫、促成更多跨域合作，讓臺漫的角色和創作，成為我們日常可見的風景。

坊間多見海外動漫IP與多元產業結合，以漫畫IP發展聯名商品或圖像授權的方式，為漫畫產業創造出更大的商機。《CCC 創作集》這次與臺灣咖啡品牌西雅圖極品咖啡合作，邀請繪師 kakusugarpic重新繪製16部人氣作品角色，以清新可愛的畫風呈現作品角色。本次聯名合作中杯杯身圖像為《Day Off》、《良漁良魚》、《紙月亮》、《海巫事務所》、《被我推坑的偶像同學》、《無能戀愛諮商中心》、《散步散步》、《臺灣特有種》等，大杯杯身圖像為《不可知論偵探》、《友繪的小梅屋記事簿》、《守娘》、《採集人的野帳》、《異人茶跡》、《閻鐵花》、《貓妖傳》、《蘭人異聞錄》等，共有 16 部《CCC 創作集》作品角色，展現出臺漫跨界的多元性與可能。

1月10日起至全臺西雅圖極品咖啡門市購買中杯或大杯外帶熱咖啡、熱飲品，即可獲特繪杯身；本次繪製16部漫畫角色原作漫畫可至《CCC 創作集》觀看。此外，「限量CCC創作集新年禮-2022年曆」只要參加活動就可以得到喔！請大家告訴大家，立即參加！

2022新春線上抽獎活動內容:

活動時間:2022/1/10(一)-2/18(五)

活動期間與「CCC創作集X西雅圖極品咖啡」聯名外帶杯拍照，並上傳西雅圖粉絲團指定活動頁面，即可參加『限量CCC創作集新年禮-2022年曆』抽獎活動，共會抽30名幸運粉絲，馬上來參加喔！

粉絲於參加本活動同時，即同意接受本活動之辦法及注意事項等規範。

西雅圖極品咖啡保有修正、暫停或終止本活動之權利。

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