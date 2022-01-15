生理期前後皮膚暗沉又長痘！女中醫教妳五招獨門美肌秘招
女性的生理週期過程，由於雌激素與黃體素的平衡律動，會影響女性生理及皮膚的狀態，這時候很多民眾都會有兩個常見的困擾，就是皮膚狀況從月經來潮一直到經期剛結束的幾天，可以說是黑暗期，接著就是排卵後一直到月經來之前，肌膚容易出油、粗糙、長痘，睿鳴堂中醫診所中醫師吳宛容指出，生理期前後影響肌膚的關鍵因素，其實是來自於心理壓力和日常生活作息。建議可以透過食療與茶飲作為輔助，其中茉莉花有提神功效，可安定情緒及舒解鬱悶，
記者劉雅文／台北報導
2022-01-15 10:30:00
吳宛容解釋，心理壓力和日常生活作息不好，像是熬夜、日夜顛倒等，都會影響內分泌的平衡，荷爾蒙分泌如果因保養不當而處於不穩定的波動狀態，就是大家耳熟能詳的「內分泌失調」，如果心情輕鬆愉快，女性荷爾蒙的分泌及作用就會變得旺盛，讓女性充滿活力與美感，反之，一但精神緊張、壓力累積時，交感神經過度活化，反而會從中樞神經抑制女性荷爾蒙的分泌，使皮膚粗燥敏感，容易產生面皰、黑斑及皺紋，這在中醫學來說，就是所謂「肝氣鬱滯」的表現。
根據中醫經絡理論，肝膽經的氣血，是在夜晚 11 點至凌晨3點最為旺盛，所以這個時候如果不休息，肝臟解毒功能將受到影響，容易引起肝氣鬱結或是肝膽火旺等病理反應，使皮膚新陳代謝不良而影響面容，也因此醫師才會總是呼籲女性應該要早睡早起，擁有規律的生理時鐘。
中醫師建議，女性在月經期間要加強保濕，控油，每日用溫水清潔皮膚1次即可，經期皮膚容易過敏，盡量避免濃妝還有加強防曬，飲食上應該要避開菸、酒、生冷食物，甚至是油炸或太鹹的食物，因為油炸燥熱的食物容易導致油脂分泌旺盛，另外，經期本來就會有點水腫，如果吃過多的鹽份，反而水腫會更嚴重，所以建議還是以清淡的飲食為主。
如果月經後想要讓皮膚水嫩，吳宛容建議可以透過食療與茶飲作為輔助，通常花草茶對於肝氣鬱結很有幫助，其中茉莉花有提神功效，可安定情緒及舒解鬱悶，如果有自律神經不穩定可以多喝，此外，對於便祕及頭痛也有幫助，還能調理膚質。