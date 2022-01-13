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2藝術家拜會彰化縣長王惠美 致贈創作藝品

▲書法家陳玉霖（左）致贈墨寶「女力典範」給彰化縣長王惠美（右）。（圖／現場人士提供）
▲書法家陳玉霖（左）致贈墨寶「女力典範」給彰化縣長王惠美（右）。（圖／現場人士提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-01-13 15:03:10

彰化縣長王惠美注重藝文發展、支持文化工作者，日前陶藝大師吳家標、書法家陳玉霖聯袂前往縣府拜會她，並致贈書法墨寶「女力典範」、關聖帝君柴燒陶作「永創新局」，肯定王惠美的成果斐然的施政成績。

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▲陶藝家吳家標（左）致贈柴燒關公「勇創新局」給彰化縣長王惠美（右）。（圖／現場人士提供）
▲陶藝家吳家標（左）致贈柴燒關公「勇創新局」給彰化縣長王惠美（右）。（圖／現場人士提供）
書法家陳玉霖為新竹市港北人，現定居新竹縣湖口鄉，目前為新竹市湖畔畫會藝術顧問、新竹市清溪新文藝學會監事、新竹縣湖口藝文協會會員、新竹市美術協會會員、新竹縣美術協會會員，近年來參加各項聯展數十次。
陸續曾獲得2008新竹美展書法佳作獎、2009新竹市金輪獎學藝大賽書法組第一名、2009第十二屆坤泰盃大專社會組菁英獎、2009中原盃書法比賽第五名、2009新竹美展書法入選獎、2009第廿九屆全國書法比賽社會組特優獎、2010清溪金環獎全國書法比賽入圍獎、2011新竹美展優選獎、2011~2012總統府新春開筆大會大專組特優獎、2014中部美展書法第二名、2016苗栗美展書法優選獎、2017~2019新竹美展書法優選獎、2020新竹美展書法入選獎、2021新竹美展書法優選獎。
陳老師有感於王惠美縣長施政服務不分藍綠，為人謙和圓融，與各界互動良好，也致力推廣藝文展演、親子閱讀等文化建設，打造有文化氣息的祥和社會，普遍獲得民眾及藝文界肯定，因此親自手書「女力典範」墨寶，贈予王縣長惠存。

陶藝家吳家標為苗栗縣三義鄉人，2018年自學手捏陶，專精關聖帝君各種意像造型，新近崛起屢獲大獎。他以台灣特有的高溫柴燒呈現的天然火纹釉色，每一件都純手捏、雕塑的唯一原型，入窯4天3夜經過1260度高溫柴燒，沒有複製品。作品曾入選桃園機場航站大廳發現台灣陶藝特展、苗栗縣柴燒藝術節陶藝競賽得獎佳作、苗栗縣文化局苗陶協會聯展、苗栗陶藝術節陶藝競賽得獎佳作。
吳家標表示，王惠美縣長的施政勇於創新並以民意為依歸，一切以彰化縣民的最佳利益為考量，把縣民的小事當成縣政府的大事，因此施政滿意度持續居高，他十分佩服這樣接地氣的縣長，所以他在關公像底座印上「勇創新局」四個字，肯定王縣長「以民為本」、「勇創新局」的施政理念。

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