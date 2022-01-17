騰訊祭未成年「春節限時令」 過年連假僅14小時能玩遊戲
中國近來針對遊戲、直播產業祭出多項監管措施造成嚴重打擊，官媒更發表專文批評未成年人沉迷電玩遊戲以及手遊的現象。為此，中國遊戲龍頭騰訊配合北京當局，在提出了「電玩宵禁令」後，又公布了未成年人元旦假期的網路遊戲限定遊玩時間，計算下來中國的未成年玩家在整個2022年寒假間最多只能遊玩14個小時。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-17 17:56:42
由於負責中國電子遊戲許可的國家新聞出版署（NPPA）自去年7月以來遲遲未批准新的遊戲「出版」，導致遊戲業中小型公司只能關門大吉，而中國遊戲龍頭騰訊也只能積極拓展海外市場，國內部分只能配合當局祭出「宵禁令」，而騰訊遊戲今（17）日也發佈聲明，公告2022年寒假暨春節假期未成年人限玩時間。
騰訊遊戲表示，為配合中國國家新聞出版署《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》規定，在2022年的寒假暨春節假期期間，未成年玩家僅能在1月21到23日、1月28日、1月31日到2月6日（春節假期）、2月11日到13日，以上時段的日晚間20時至21時進行遊玩。其餘的時段，未成年玩家均無法登錄、遊玩，此外，1月29、30日還被列為「禁玩日期」，未成年人一整天都禁止碰線上遊戲。
自2021年8月30日起，中國下達了「史上最嚴」的限玩令，要求所有線上遊戲僅能在每週五、週六、周日和法定假日的晚間20時至21時向未成年玩家提供1小時服務，儘管對於開發商來說，從未成年玩家獲得的營收比例只佔了小部分，但這項政策卻可能造成孩童遠離遊戲產業，相當於損失了未來成年玩家的潛在用戶可能。