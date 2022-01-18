美航空業者警告　5G上路將帶來災難性航空危機

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這封由法新社和路透社取得的信函，署名者還有運輸巨擘聯邦快遞公司（FedEx）和優比速公司（UPS），收件人則為白宮國家經濟會議（NEC）主席狄斯（Brian Deese）、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、聯邦航空總署署長狄克森（Steve Dickson）和美國聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）。
聯邦航空總署昨天表示，已批准部分轉頻器在5G部署範圍內安全運作，在88個受C頻段直接影響最大的機場中，開放5G在多達48個機場範圍內運作。
美國航空公司（American Airlines）、達美航空公司（Delta Air Lines）、聯合航空公司（United Airlines）、西南航空公司（Southwest Airlines）和其他航空業者執行長寫道：「除非我們的主要樞紐獲准飛行，否則絕大多數的旅行和運輸大眾基本上將停飛。」
路透社報導，聯邦航空總署曾警告，5G潛在的干擾可能會影響高度計等敏感飛機儀器，並影響低能見度的操作。
航空業者警告：「這意味著，跟昨天一樣的日子裡，會有超過1100架班機和10萬名乘客遭到取消航班、改道或延誤。坦白說，國家的商業將陷入停擺。」
航空業者執行長們寫道：「需要立即出手干預，以避免對航空旅客、運輸業者、供應鏈和必要醫療補給品運輸造成重大運作中斷。」
他們警告，新的C頻段5G服務可能會讓大量廣體飛機無法使用，還「可能會讓數以萬計美國人受困海外」。
受航空業者和飛機製造商警告影響，贏得合約、能在3.7-3.8 GHz頻段運作5G的威瑞森和AT&T，已經二度推遲5G上路時程。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110118