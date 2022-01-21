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代駕業者嘆難做　台人習性、司機培訓都是痛點

▲代駕業者指出，台灣消費者對於這項服務並不熟悉，其中超過6成國人對於他人駕駛私家車有安全疑慮，取得消費者信任是最重要的。（圖／業者提供）
▲代駕業者指出，台灣消費者對於這項服務並不熟悉，其中超過6成國人對於他人駕駛私家車有安全疑慮，取得消費者信任是最重要的。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-21 16:45:00

酒駕問題難解，除了修法祭出重罰，預防酒駕可能還有其他解方。我國自2016年開始有業者投入代駕市場，相較於鄰近的日本、韓國起步較晚，法規也尚未成熟，就有代駕業者指出，在台灣代駕之所以難推動，是因為消費者對於這項服務並不熟悉，再加上有超過6成國人對於他人駕駛私家車有安全疑慮，且要成為職業的專業駕駛，需要經過嚴格的培訓，才能博得消費者的信任。不過，目前台灣代駕市場在過去的短短兩年內大幅成長五倍，靠的是除了酒駕代駕之外的多元服務與實惠的價格策略。

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許多酒吧、夜店、熱炒店等深夜營業場所都能看到酒後代駕業的服務電話，不過絕大多數民眾恐怕都是「有看過、沒試過」，一方面是大多數民眾已養成「喝酒不開車」的習慣，另一方面也是因為台灣代駕產業起步較晚，台灣人對於代駕並不熟悉，這也讓業者發展出自己的一套經營模式。

台灣大車隊代駕事業發展處協理王鈞接受《NOWnews今日新聞》採訪時就提到，台灣大眾運輸發達，台灣自駕車市場確實難以到達韓國、中國的營運規模，其實，台灣代駕的價格並不高，以55688代駕為例，收費採計3公里內330元、10公里內440元，他認為難做的重點在於「台灣人不習慣把自己的車子交給別人開」。

既然找到痛點，業者也對症下藥。王鈞指出，他們最大的優勢在於知名度高，且提供高額第三方責任險，這是建立消費者信心，把鑰匙交出去的最關鍵的一步，但專業駕駛的培訓才是真功夫，與一般計程車司機的要求不同，代駕專業駕駛除了要有職業駕照、良民證，系統化SOP訓練與貼心的客制服務才是讓消費者愛用的關鍵。

王鈞透露，專業司機每周都需要回訓，再加上老手帶新手的專業考核與案例分享，以小隊形式進行管理，每日上線還要進行例行例通報檢查，希望透過專業服務建立起消費生態，「而專業駕駛是否『專業』，不只是我們業者說了算。」他提到，他們去年開始與賓士原廠合作，針對其房車、跑車的駕駛、性能進行專業訓練，更將推出賓士車主專屬的服務APP，直接將代駕服務送到消費者面前，未來也規劃與各大車廠合作，建立服務專業度，目的就是要讓消費者交出車鑰匙能安心。

而代駕市場需求看似有限，但經過業者持續在各個縣市推廣體驗式代駕，王鈞相當看好市場成長空間，「未來像是長照，帶爸媽看病、接送小孩上下學，或是醫美術後不便駕駛，過於疲勞，其實都可以找代駕。」過去兩年至今，品牌業績成長高達五倍之多，且回頭客有70%，相信能持續創造更好的代駕環境，形成正向循環，不只是協助預防酒駕，且持續發展出台灣的代駕產業生態。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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