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特企／年節歡聚首選萬歲牌！「健康系」桶裝堅果大升級

▲萬歲牌替消費者貼心設想，今年桶裝堅果推出「健康系」新口味。（圖／品牌提供）
▲萬歲牌替消費者貼心設想，今年桶裝堅果推出「健康系」新口味。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-19 17:46:22

綜觀近二年來因為新冠疫情，大家生活型態改變，養生、保養風潮不再僅限於特定年齡，加上過年飲食容易大魚大肉，如何吃得「健康」，成為所有人的優先考量！有鑑於此，堅果專家萬歲牌，特別推出兩款新品，主打「健康系」堅果，有「薄鹽」的湖鹽綜合果與「無調味」開心果，更少的調味、更多的營養，讓大家準備家中零嘴時不再猶豫，要健康，首選萬歲牌準沒錯！今年桶裝堅果也調整了包裝，大標籤、好辨識，用萬歲牌招待客人，健康又大方！

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健康意識提升　堅果專家萬歲牌幫全家「顧健康」！

一吃就停不下來的萬歲牌堅果準備好了沒？相信每逢提到過新年，大家的印象一定是家中客廳桌迎賓盤中的萬歲牌堅果，有各式討喜又健康的綜合堅果、還有歡聚在電視機前笑看賀歲節目必嗑的開心果，都是家家戶戶的必備零嘴。

健康的事，萬歲牌替消費者貼心設想，今年桶裝堅果推出「健康系」新口味，有清爽的「湖鹽綜合果」、健康滿分的「無調味開心果」。「無調味」、無防腐、無漂白的開心果、就算太涮嘴，也不怕吃多有負擔；而「湖鹽粽合果」，內含多樣嚴選堅果，佐以「沙漠湖鹽」，堅果入口清爽又富含香氣，而湖鹽的薄鹽特色，不但口口開心、健康更升級！

萬歲牌經典產品「原味開心果」，薄殼易剝果肉飽滿、香脆又爽口，搭配家人團聚的歡聲笑語，一不小心就會吃掉半桶。

如果想吃點甜、鹹口味的堅果，萬歲牌產品一應俱全，長年熱銷的蒜味開心果、蜜汁腰果、綜合纖果，以及無調味綜合果，滿足全家人的選擇，桶裝大份量，闔家歡聚超過癮！只要拿出萬歲牌，保證搶手受歡迎。

吃得營養更要吃得安心！萬歲牌安心履歷陪大家放心過好年

堅果多種營養，除了膳食纖維能幫助消化，還有優質植物蛋白質，無論長輩、家人都很適合，堅果的油脂更是對人體相當有益，絕對是家中採辦年貨時女主人最愛準備的營養點心！加上方便食用、清爽不黏手，全家人在客廳閒聊、看電視時，每人順手抓一把，要買，當然少不了大包裝的桶裝堅果才夠份量。

大啖堅果的同時，萬歲牌要消費者放一百二十顆心！所有堅果，從源頭，萬歲牌以最高標準的品質管控幫大家嚴格把關，每桶都有安心履歷，透過掃描包裝 QRcode、輸入產品有效期限，就能快速了解產品的所有營養成份、來源及檢驗報告等資訊，就是要讓大家每一口都吃得安心、吃得放心。

關於聯華食品

聯華食品工業股份有限公司創立於台北市迪化街，成立至今超過一甲子，旗下擁有可樂果、元本山、萬歲牌、卡迪那和滿天星等國內休閒零食領導品牌、強調健康概念的荷卡廚坊輕食，以及保健食品KGCHECK系列產品。聯華食品秉持自然、安心、美味的承諾，以最高標準的品質管控，致力於不斷創新，期許帶給消費者最優質的產品與最貼心的服務。

聯華食品官網：www.lianhwa.com.tw

聯華食品E購網：shop.lianhwa.com.tw

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