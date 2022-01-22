臺東TTICC前進校園 傳承原民文化培育在地產業人才

臺東縣政府辦理TTICC(臺東縣原住民文創產業聚落)育成輔導，為提升青年學子對於原民文化創意興趣，主動出擊，與縣內豐田國中流行音樂表演班、卑南國中時尚美學設計專班合作，安排業界講師、表演及文創工作者前進校園傳習技藝，期能培育未來在地產業人才，師生互動熱絡。





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臺東縣原住民族人口約8萬人，是全臺原住民族佔比前三大縣市，16族群中，包括有阿美、排灣、魯凱、布農、達悟、卑南、葛瑪蘭族等生活於臺東各地族群，是原民文化培育搖籃。為此，縣府透過TTICC育成輔導計畫，前進校園與兩校創新教育課程合作，傳承原民文化，讓薪傳紮根年輕一代。





▲臺東TTICC前進校園 ，邀請卡塔文化林秀慧執行長分享原民文化精髓，提高學生學習興趣。（圖／縣府提供）

TTICC邀請金曲獎樂團主唱哈雷樂團魏金漢，跨足世界音樂、爵士樂、拉丁音樂、流行音樂等各領域的知名編曲家吳政君、TTICC新銳影像導演林光亮等人至豐田國中流行音樂表演班，針對舞台表演、節目籌畫、音樂創作及影像紀錄等實務分享經驗與心得，獲得學生熱烈回響。





此外，原民文化傳承部分也邀請在地卡塔文化執行長林秀慧，及善用阿美族文化創意轉化的米麻岸工作室王渝菁等人，前進卑南國中時尚美學設計專班，帶領學生體驗傳統素材進行商品設計與了解各族群文化意涵，提升學生學習興趣，期盼能知行合一，發揮創新與創意，成為未來原民優秀人才，讓在地文創產業永續發展。



