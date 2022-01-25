過年要領錢怎辦？ATM五大注意事項報你知、避開兩大時段

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此外，由於這次春節假期長達9天，財金公司也特別提醒存款人，注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，提醒民眾及早準備並預先補登存摺，以免影響春節期間的資金調度。
至於春節期間民眾使用ATM，若發生異常情形例如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，相關溢扣或未入帳之款項，財金公司說，經金融機構比對確認後，將自動撥入交易帳戶，請民眾放心，民眾也可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理，或依ATM上所張貼的緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司客服專線（02）2630-1222洽詢。
由於近來金融詐騙手法不斷更新，財金公司也提醒民眾加強注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；另ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款。因此，請不要依照他人指示操作ATM；如有懷疑可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。
此外，由於國內已有30家金融機構開通「手機門號跨行轉帳服務」，財金公司建議可先把「手機門號」和銀行帳號綁起來，就可使用「手機門號」收紅包，餐聚分帳、團購收款等各項收付也可以，使用手機門號轉帳，還可以先檢核確認收款人戶名，避免誤轉或遭受詐騙，安全便利、落實防疫，一兼二顧，也是是春節期間最佳的收付選擇之一。