身體鬧水災　水腫原因是身體在呼救

50 歲的陳先生到醫院門診來滿面愁容，說腳水腫好幾個禮拜了，越來越嚴重，走路都快走不動了，該怎麼辦？長安醫院腎臟科楊雅斐醫師說，水腫常常是病人到腎臟科就診的原因之一，引發水腫的原因很多，重點是要先找出水腫的原因，然後再治療，才能對症下藥。

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醫師楊雅斐表示，水腫是一種常見的症狀，當身體內的水分過多、無法排出，水分長期停留在體內形成水腫。簡單的水腫自我檢測為用手按壓小腿脛骨部位 3 秒後放開，如果凹陷超過 0.2 公分、並且超過 10 秒鐘以上沒有回復，就可有水腫了，建議盡快就醫，醫師會做些檢查，像抽血、驗尿，需要時加做超音波檢查來查明原因。

楊雅斐指出，大多數水腫通常會自然痊癒，但若是身體器官出問題像是腎臟病，心衰竭，肝硬化所造成的，多為全身、對稱性水腫，則不可不慎。器官出問題的水腫可能原因有 :

1. 腎臟問題

因腎臟病變，導致身體無法正常代謝水分及鹽分，進而造成水腫，多半兩腳都腫，早上起來腳水腫改善，但變成眼皮水腫，且常合併尿液有泡泡現象。

2. 心臟問題

因心臟衰竭，無法打出足夠的血量供身體所需，因此造成水腫，除了腫以外，還常併有爬樓梯會喘、呼吸困難、胸悶、心悸等，嚴重時也會有肺水腫。

3. 肝臟問題

肝硬化患者通常會合併白蛋白低下，水分容易堆積在下肢以及腹部，因此病人除了腳水腫外，肚子也會腫脹，伴隨著黃疸、疲倦、食慾不振等症狀。

4. 甲狀腺問題

甲狀腺機能低下也會導致水腫，稱為黏液性水腫，也常發生於下肢。因此當查不到水腫的原因時，也要考慮甲狀腺問題。