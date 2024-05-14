今起搶優惠！7-11咖啡加1元多1杯　全家康普茶買一送一、沙士18元

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📍APP｜5月10日至5月14日
◾To b. by agnès b.經典冰可可2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
◾厚乳拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46）
◾蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：大杯燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾指定風味熱飲買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／焙烤榛果／可可歐蕾
📍APP｜5月17日至5月21日
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲2杯99元
◾特大杯香橙果纖風味冰茶2杯88元
以上每日各限量1000組
📍APP｜5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，限10萬組
◾特大杯美式咖啡14杯520元，限10萬組
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，限3萬組
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，限3萬組
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，每日限1000組
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣領券｜5月13日至5月17日
◾雙柚康普茶／石榴紅康普茶任選買1送1（原價55元、特價28元）
◾黑松沙士大人系啤酒花風味任選買1送1（原價35元、特價18元）
🟡萊爾富
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）
📍APP｜5月1日至5月14日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）