ONE OK ROCK首位登高雄世運日本人！黃牛卻抵制不做生意　原因曝

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第一組登上高雄世運的日本藝人！台灣還是首站「更是亞洲唯一場次」
ONE OK ROCK今年9月將舉辦世界巡迴演唱會《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR》，從東京啟航，一路造訪德國、法國、英國、美國、加拿大等國家，台灣則作為海外首站，9月21日登上高雄世運主場，主辦單位確定為「KKLIVE」承辦。
ONE OK ROCK雖然來台次數數不清，但今年仍會來台開唱的消息一出，大批歌迷依舊HIGH翻，高雄市長陳其邁也發文證實，「荷包準備好了？高雄是這次巡迴海外首站，歡迎全球樂迷一起熱血！」高雄市政府觀光局局長高閔琳也表示：「台灣只有高雄單一場！樂迷rocker千萬不要錯過！」確定ONE OK ROCK高雄演出「僅此一場」不會加場，喊話歌迷把握機會聽演唱會，許多鄉親對於日本天團要造訪世運，覺得非常驕傲。
黃牛變井底之蛙？罕見「抵制」代買：BLACKPINK才開的起吧
許多歌迷開心表示「一定會搶票」，黃牛卻罕見跳出來表示「不會跟大家搶」，某位黃牛發文：「OOR上世運，好瘋哦，這場不接單，隨便買都有的場…..」他的牛牛好朋友跟看好戲路人也留言附和：「結果二樓沒開」、「結果只開一樓平面」、「看台不賣，怕太空」、「上一次南港，黃牛還降價賣，賣不出去」、「目前只有BLACKPINK能駕馭世運」；許多歌迷出面反駁：「抵制你們黃牛的方式，我愛OOR」、「不過亞洲除了日本 ，只有高雄一場，我覺得應該很搶手」、「應該會有其他亞洲的歌迷過來搶」、「他們很讚欸」、「先截圖，等打臉」，好壞反應都有。
保底都有2萬至3萬人！ONE OK ROCK塞滿世運4萬人有希望
事實上，ONE OK ROCK於2018年曾在南港C3停車場開唱，當時門票賣完吸引2萬人朝聖，他們是繼2014年五月天、蔡依林、蕭敬騰、謝金燕、MP魔幻力量該在場地舉辦拼盤演唱會、總計4萬人購票入場後，創下第二高人潮前往該場地看演唱會的明星，此後就沒人超越上述2者紀錄；也因為ONE OK ROCK的高人氣，他們決定在2020年首登台北小巨蛋，要開3場總計3萬人的演唱會，消息掀起轟動，可惜後來因為疫情取消；直到2023年疫情解封，ONE OK ROCK同年9月一連2天選在南港展覽館開唱，當時2天總計有3萬歌迷購票朝聖。
或許是因為連兩次的台灣演唱會座無虛席，ONE OK ROCK今年決定挑戰到更大場地開唱，但觀察2018年的2萬人、2020年預計的3萬人、2023年的3萬人，雖然最高人數停在3萬，ONE OK ROCK仍有望塞滿世運主場4萬人，加上政府已證實「僅此1場」，更是亞洲唯一一場，除了台灣歌迷，亞洲地區粉絲來台觀光兼追星的機率不無可能。ONE OK ROCK高雄演唱會售票詳情日後公告，可至「KKLIVE」臉書查詢。
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