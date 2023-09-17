ONE OK ROCK來南港開演唱會「主唱忘記帶護照」 Taka：我傻眼！
日本天團ONE OK ROCK由主唱Taka、吉他手Toru、貝斯手Ryota、鼓手Tomoya組成，4位成員最後一次訪台為2018年，這次相隔5年再訪寶島，Taka卻出糗忘記帶護照，他在機場自嘲：「我自己都傻眼！」好在最後順利抵台，並於16日、17日一連2天在南港展覽館開唱，2場3萬張門票全數售罄，驗證非凡人氣，Taka也開心大喊：「我們終於回來了！」
記者陳雅蘭／台北報導
ONE OK ROCK最後一次在台灣開演唱會，是2018年的2萬人南港C3停車場場次；他們原定2020年要在台北小巨蛋連唱3天，卻因為疫情影響忍痛取消，台灣歌迷這一等就是5年，今年終於如願等到ONE OK ROCK；Taka兩晚的演出火力全開，並有感而發的說：「我們終於回來了，整整相隔了5年，這次想要與大家共創最美好的回憶！」
其實ONE OK ROCK於15日提早抵台做準備，但Taka到機場才發現忘記帶護照，他上傳自拍自嘲：「我自己都傻眼！」隨後曬出甜點感謝航空公司的協助，他說：「雖然我忘記帶護照，但他們人還是很好，謝謝，亞洲巡演我會加油的！」
2晚的演唱會以《Wonder》揭開序幕，前奏才剛下就讓現場陷入瘋狂，貝斯手Ryota還接地氣用台語說：「打給吼（大家好）！」接著用中文表示：「你們今天開心嗎？我也超級開心！我要問你們一個問題，有多少人聽我們的新專輯、喜歡我們的新專輯、愛我們的新專輯？」吉他手Toru也大喊：「我愛台灣！」還嘴甜說：「謝謝你們一直等我們回來，我很想你們，你們有想我嗎？」鼓手Tomoya則脫口：「我愛101，我愛鹹酥雞！」中文發音標準，讓樂迷大讚不可思議。
場上，Taka不時要大家「用力跳」；在表演《Your Tears are Mine》前，Taka也要求大家「無論會不會唱、知不知道歌詞，一起哼唱就好！」沒想到現場點起手機燈海，他也在最後化身合唱團指揮，輪到表演《The Beginning》更直接跳下舞台，走到約700公尺遠的控台再折返；唱到《Stand Out Fit In》還突然找台下的小朋友上台熱舞，整場演出氣氛相當熱烈。
Taka也有感而發的表示，他這幾年因為疫情、戰爭的關係，心情受到影響，所以很感謝大家能聚集在這裡，「我們這個世代要帶領世界往好的方向前進，我也會努力唱下去！」到了演出尾聲，4位成員都捨不得離場，便拿起台下樂迷製作的應援布條，在舞台左右走動，Taka用中文說「謝謝」之外，他也拿起手機自拍影片，還把手上的護腕、T恤全部拋向觀眾席，最後以大合照結束台北站的演出。