ONE OK ROCK宣布「高雄世運主場開唱」！9月21日與4萬人同歡
日本搖滾天團ONE OK ROCK由Taka、Toru、Ryota、Tomoya組成，4人相隔1年宣布再來台開唱，但這次場地不在台北，官方今（13）日晚間10點宣布將於9月21日前進高雄，並且要挑戰能容納4萬人的高雄國家體育場（世運主場）開唱。
記者陳雅蘭／綜合報導
ONE OK ROCK去年9月16日、17日一連2天在南港展覽館開唱，當時也是他們疫情解封後，等了5年（疫情前最後一次在台開唱為2018年）終於再登台舉辦演唱會，2場3萬張門票全數售罄，驗證非凡人氣，Taka場上更是開心大喊：「我們終於回來了！」
這次相隔1年，他們又宣布要來台灣，根據日本報導，這次的世界巡迴《ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR》9月14開跑，先在東京味之素體育場開唱後，9月21日飛來台灣，將高雄世運主場作為海外第一站，結束隨後再造訪德國、法國、英國、加拿大、美國開唱。更多ONE OK ROCK台灣演唱會詳細資訊，請待主辦單位「KKLIVE」日後公告。
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