上網訂日本旅館虧大了！行家多「1步驟」現省3千多元：已成潛規則

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深入研究日本生活的登山家「Tony's YamaTrips 」，日前透過影片分享，日本旅館、飯店訂購確實有著「觀光客價格」的證據，他先以東京的飯店作為案例，選擇同一天同時段的同個飯店房型，結果使用全球旅客都可使用的「Booking網站」訂兩人房，要價766美元（約新台幣24826元），但若使用日本版的樂天旅遊網站訂同一間房，結果只要660美元（約新台幣21390元），一來一往價差就超過3千元。
因此Tony也建議，外國觀光客可以選擇用日本當地的訂房網站，省下住宿費，如果看不懂日文，也可以使用Google翻譯作輔助。日本飯店設定「在地人」、「觀光客」價差的證據曝光後，也引發大批網友驚呼「」、「我很喜歡日本，但搞價差根本涉及歧視了」、「被太多遊客弄到煩的對策」。
不光住宿有價差！日本餐廳也收「外國人服務費」
日本觀光出現「觀光客價格」的爭議，在日幣不斷貶值後頻頻傳出，近期一間海鮮吃到飽的餐廳「玉手箱」，店內設定了「日本人跟外國人不一樣的價格」，消息引發網路譁然。
對此，該店老闆米滿尚悟在接受媒體訪問時澄清，是因為店員跟外國客人說明講解較花費時間，再加上「外國人不懂得吃螃蟹，很多肉都沒挖來吃，造成食材浪費」，所以才會多收1千日圓（約新台幣207元）來補貼成本。但這樣的說法，仍讓許多觀光客無法接受。