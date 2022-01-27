竹市龍山里長張文興 臉書講古介紹當地路名受歡迎

張文興陸續在臉書上介紹當地世傑路、立鵬路、崇和路，引發不少迴響，有些網友戲稱這是「文興講古」，張文興自己則認為，讓市民朋友瞭解這些地名、先賢人名和地方發展的古早故事後，日後他們行經這些道路時，就會懷想起二、三百年來新竹地區的墾拓史以及地方文風的發展歷程，相信會有不一樣的感受。
張文興臉書上描述，世傑路、立鵬路這麼別緻的路名，正是為了紀念墾拓新竹的先賢王世傑與徐立鵬，王世傑為了墾荒興修了農田水利，其中最有名的就是「隆恩圳」又名「四百甲圳」，被認為是臺灣農田水利建設之始。辛勤墾拓的王世傑在竹塹捐地、捐資不遺餘力，興建了「東瀛福地」、「新竹城隍廟」、「竹蓮寺」、「關帝廟」、「天后宮」。中「東瀛福地」是新竹最早的土地公廟，由金門分火到竹塹，有「開台福德祠」之稱。
而來自於廣東陸豐的徐立鵬，不但是徐姓宗親開台先祖，更被認定是客家人大規模入墾新竹地區第一人。前新竹市長林政則為了表彰紀念開台先賢徐立鵬對新竹墾拓的貢獻，不但完善保存相關史料事蹟，同時在孔廟設置 #鄉賢祠 供後人景仰，並設置了「立鵬路」。
張文興臉書上描述，崇和路路名源自於清代竹塹文人鄭崇和，他在乾隆年間與族人自金門移居前來台灣墾拓，最初落腳在現在的苗栗後龍地區；由於當時陸續發生族群械鬥，鄭氏家族為了避開紛爭，又再北遷到竹塹(今新竹市)發展。鄭崇和小的時候就喜好讀書，只可惜科舉考試未能上榜；在捐得監生之後，就在淡水廳後龍地區開設私塾授課，並與堂弟鄭崇科加入當時讀書人的社群，成為竹塹地區有名望的地方仕紳。
鄭崇和曾奉命出面調停族群械鬥、也倡組義勇防禦海盜侵襲；為了防禦當時的平埔族群原住民入侵，鄭崇和也組織鄉勇、設置隘堵保衛地方。同時鄭家也從事土地開發，快速累積家族財富。當地方發生糧食歉收時，鄭崇和發放穀糧平衡物價；當瘟疫流行時，協助布施藥物與棺木；當年竹塹要興建 孔廟時，也捐巨款贊助工程。道光年間他的兒子鄭用錫高中進士、姪子鄭用鑑執掌明志書院，讓鄭氏家族成為傲視一方的地方大家族。
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