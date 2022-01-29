李世民也為她傾倒？一生歷經多位君王　風華絕代蕭美娘

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雖然沒有在很優渥的環境中長大，但蕭氏的美貌很早就顯露出來，野史記載，曾經有江湖術士為她卜過一卦，說她將來會「母儀天下、命犯桃花」。蕭氏10多歲時，隋文帝（楊堅，隋朝開國皇帝）希望能多多建立與南朝皇室的關係，便決定從西梁皇室選位公主，來給次子楊廣（當時是晉王）做王妃，蕭巋知道後開始占選，但算遍所有皇女的八字，卻都沒有1位適合，最後想起還有位寄養在外舅張軻家的公主，便將她接回，一算之下竟是大吉，也成就了楊廣和蕭氏的姻緣。
蕭氏溫婉端莊、知書達禮，深得公公隋文帝與婆婆獨孤皇后的寵愛，與楊廣也是琴瑟和鳴，甚至全力支持丈夫奪嫡。當時由於太子楊勇過於寵幸侍妾、氣死正妻，讓獨孤皇后相當不滿，認定是楊勇與侍妾合謀害死嫡妻，晉王楊廣知道母親不喜兄長，便故意凸顯自己只一心和蕭氏廝守，加上蕭氏裡應外合，常在婆婆面前誇讚自己的丈夫，讓獨孤皇后更討厭楊勇，後來終於導致楊勇被廢為庶人，改立楊廣為太子，說起來，蕭氏也是功不可沒的。
楊廣登基為隋煬帝後，蕭氏便以正室身分被封為皇后。可惜好景不長，隋煬帝在位期間，多有失德，頻施暴政、還遍選天下美女，沉迷於酒色之中；蕭皇后雖曾數次規勸，可楊廣卻我行我素，最終導致隋朝敗亡。
大業十四年（西元618年），江都政變，楊廣被叛軍將領宇文化及殺害，宇文化及改立隋煬帝的侄子、秦王楊浩為傀儡皇帝，至於蕭皇后則帶著幼孫、皇室諸女，被亂軍帶到了聊城，宇文化及垂涎蕭皇后的美色已久，便將她留在身邊。不過，宇文化及的艷福也沒有持續多久，在帶兵北上的途中遭遇李密、李神通、竇建德等人的大軍，兩敗俱傷，他知道自己撐不了多久，便毒殺楊浩後自立為許國皇帝，直到619年被竇建德所殺。
竇建德攻破聊城，殺死宇文化及，建立夏國，把蕭皇后收入自己的後宮。不巧的是，當時遠嫁到突厥和親的義成公主（隋煬帝的堂妹、蕭皇后的小姑），得知蕭皇后的下落，便派使者到夏國的都城樂壽要人；但也有另外的說法是，突厥的處羅可汗想要掌握前朝皇族的重量級人物，所以才提出接走蕭皇后的要求。突厥勢力強大，加上竇建德根基未穩，還須與其他勢力爭奪天下，不想腹背受敵，只好乖乖放人。之後，處羅可汗便立隋煬帝和蕭皇后的孫子楊政道為隋王，建都於定襄，作為東突厥的傀儡政權，並與中原爭奪天下，流亡突厥的隋朝百姓也奉楊政道為主。
即便已經有了年紀，但蕭皇后的國色天姿，讓處羅可汗也深受吸引，就這樣，堂堂的大隋皇后，幾經輾轉又成為可汗帳中的嬪妃。幾年後處羅可汗去世，由頡利可汗繼位，按照突厥的風俗，新可汗有權繼承前任可汗的所有財產，包括女人，於是蕭皇后又與義成公主2人轉嫁給了新可汗，直到10多年後，唐朝大將李靖大敗突厥，才算是結束了蕭皇后流浪異鄉的日子。
由於唐太宗李世民，與隋煬帝楊廣有表叔侄的關係，便吩咐李靖迎回蕭皇后。儘管有野史聲稱，當時的蕭皇后徐娘半老，仍然儀態萬千，讓李世民抗拒不了誘惑而將她納為後宮，但除了雙方年齡差距過大，蕭后的庶女（隋煬帝與其他嬪妃所生）還是頗受唐太宗寵幸的楊妃，同胞的2位兄弟蕭璟、蕭瑀也都在唐朝位居要職，來到長安的蕭皇后，身分有一定的尊貴性，而不只是作為戰利品、亡國奴的身分前來，與其說被唐太宗寵幸，不如說是受到唐太宗的禮遇及尊敬，可能更為恰當。
在大唐平靜度過將近20年的歲月後，蕭皇后走完飽經滄桑與磨難的一生，享壽81歲，李世民還以皇后之禮，讓她與第1任丈夫隋煬帝合葬，諡號煬愍皇后。在後世的影視作品中，也有的將她稱為蕭美娘、描繪成紅顏禍水，雖然並不都與史實相符，然而，回顧蕭皇后的人生，似乎真的是應了那句「母儀天下、命犯桃花」的讖語，與她有過關係的男人，不是皇帝就是王侯，可惜幾乎都不長久，最後有幸在盛唐安享晚年，也算是為她顛沛流離的人生，畫下一個安詳的句點。