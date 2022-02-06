太離奇！女子與「1母3父」同住多年 十歲才知親爸是誰
國外女子「拉奎爾（Raquel）」從小在非常特殊的環境下成長，家庭成員包含她、媽媽與三位父親，這於她來說非常正常，甚至在朋友家拜訪時，得知好友媽媽離過婚，就會非常好奇「那她的第一任丈夫在哪裡？怎麼會不住在一起呢？」
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 21:00:00
故事起源於TikTok上的一個問題挑戰，內容為是否有什麼對自己家庭來說很正常，長大後才發現與眾人不一樣的事情。拉奎爾響應了這項挑戰，分享她從小和媽媽以及三位爸爸「比爾（Bill）」、「里奇（Rich）」、「皮特（Pete）」共同生活的故事。
拉奎爾表示媽媽在17歲時嫁給比爾，生下孩子後離異；後來與里奇結婚生下兩個孩子，最後也離婚收場；隨後遇見拉奎爾的生父皮特，但最後還是與里奇複合結婚，也因此在拉奎爾的童年中，里奇是養育她最多時間的父親。
後來比爾和皮特出現健康問題，拉奎爾的媽媽便提出讓兩位一起住進家中，拉奎爾平常都直接叫三位父親的名子，所以直至10歲時才得知自己的親生父親其實是皮特，但是與一位母親與三位夫親同住的狀況，對年幼的拉奎爾來說非常正常，甚至覺得別的家庭也是如此運作。
好在三位爸爸相處非常融洽，彼此之間很少爭吵，而拉奎爾也樂於接受同時照顧三位爸爸和母親，未來也會互相扶持走下去。（編輯：李惠婷）