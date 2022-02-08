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實名上網防犯罪？菲律賓強推立法引疑慮　隱私恐被看光光

▲為了打擊網路犯罪，菲律賓參、眾兩院近期通過「SIM卡註冊法案」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲為了打擊網路犯罪，菲律賓參、眾兩院近期通過「SIM卡註冊法案」。（示意圖／翻攝pixabay）

記者李澍/綜合報導

2022-02-08 11:19:03

為了打擊網路犯罪，菲律賓參、眾兩院近期通過「SIM卡註冊法案」，只要菲律賓總統杜特蒂簽署後就立法完成。但手機實名制卻引發外界質疑，認為可能還沒有達到預防犯罪的目的，就先箝制言論自由、侵犯隱私。

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菲律賓參議員柏吾（Grace Poe）透過聲明表示，法律上路後，電信業者必須要求所有手機用戶進行註冊，註冊後才能使用SIM卡；現有手機用戶則必須在法律生效後180日內向電信業者註冊，否則SIM將無法使用。

除了SIM卡要註冊，社群網站也受限制。該法要求，所有社群網站也要以真實姓名、電話建立帳戶。有同性戀和跨性別人士倡議團體表示，這影響同性戀和跨性別自我表達的權利。

柏吾表示，訂立此法是希望能透過實名制打擊手機、網路和電信犯罪，讓菲律賓的手機使用和網路空間更安全。

據《菲律賓星報》報導，如果手機或社群網站用戶使用「虛擬身分」進行註冊，將處以6年以上有期徒刑或是20萬披索（約新台幣10.8萬元）的罰鍰，甚至同時處以入獄與罰鍰。

不過，該法一通過，就引起爭議。網路權利倡議組織Democracy.Net.PH成員納查瑞諾（Carlos Nazareno）指出，墨西哥2009年也有類似法律，但後來發現SIM卡註冊無法遏止綁架和手機犯罪，因此該法再3年後廢止；另外，他也質疑政府與電信業者保障個資的能力。

網路安全政策分析師桑托斯（Mary Grace Mirandilla-Santos）指出，並沒有證據整明註冊SIM卡有助預防犯罪；他更表明，根據其他開發中國家和歐盟的經驗，此法可能危害公民安全、隱私。

事實上，各國為了打擊網路與手機犯罪都絞盡腦汁，在立法的同時也引發侵犯個資的爭議。如泰國早再2017年12月時就實施新規要求外國人購買SIM卡時必須進行臉部掃描，並與護照照片對比，泰國政府表示此舉是為了要打擊電子交易詐欺，但同樣引起外界對個資外洩的恐慌。

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