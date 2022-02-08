實名上網防犯罪？菲律賓強推立法引疑慮　隱私恐被看光光

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除了SIM卡要註冊，社群網站也受限制。該法要求，所有社群網站也要以真實姓名、電話建立帳戶。有同性戀和跨性別人士倡議團體表示，這影響同性戀和跨性別自我表達的權利。
柏吾表示，訂立此法是希望能透過實名制打擊手機、網路和電信犯罪，讓菲律賓的手機使用和網路空間更安全。
據《菲律賓星報》報導，如果手機或社群網站用戶使用「虛擬身分」進行註冊，將處以6年以上有期徒刑或是20萬披索（約新台幣10.8萬元）的罰鍰，甚至同時處以入獄與罰鍰。
不過，該法一通過，就引起爭議。網路權利倡議組織Democracy.Net.PH成員納查瑞諾（Carlos Nazareno）指出，墨西哥2009年也有類似法律，但後來發現SIM卡註冊無法遏止綁架和手機犯罪，因此該法再3年後廢止；另外，他也質疑政府與電信業者保障個資的能力。
網路安全政策分析師桑托斯（Mary Grace Mirandilla-Santos）指出，並沒有證據整明註冊SIM卡有助預防犯罪；他更表明，根據其他開發中國家和歐盟的經驗，此法可能危害公民安全、隱私。
事實上，各國為了打擊網路與手機犯罪都絞盡腦汁，在立法的同時也引發侵犯個資的爭議。如泰國早再2017年12月時就實施新規要求外國人購買SIM卡時必須進行臉部掃描，並與護照照片對比，泰國政府表示此舉是為了要打擊電子交易詐欺，但同樣引起外界對個資外洩的恐慌。