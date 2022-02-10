阿兜仔唱歌仔戲！台灣燈會找來15國新住民創作演出

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高雄市政府民政局閻青智局長表示，台灣這座融括多元文化的島嶼，自古以來，無論自然遷徙、歷史、婚姻或工作等因素，陸續有移民遷居於此，至今已有近57萬名新住民在台灣落地生根，高雄就有超過6萬的新住民人口，在這座城市裡共存共榮。這次燈會的新住民作品打破過往框架、以光影藝術作為命題，力邀具台灣新住民身分的國際藝術家團隊－日本籍長友大輔（Daisuke Nagatomo）與詹明旎及加拿大籍葉海地（Heidi Yip），透過衛武營湖畔、林間和草坡等自然場域，打造兩座融合國際與在地藝術視野的全新作品〈脈動〉與〈共生花〉，呈現台灣藝術文化的多元風貌，璀璨而閃耀的光線也描繪出獨特的森林微光地景。
長友大輔與詹明旎的〈脈動〉，透過光線忽快忽慢，忽明忽暗來回應新住民初來乍到的忐忑或者興奮期待。以自身經歷作為發想，將對未來旅程的激動期待轉換為一顆心臟跳動的過程，運用擅長融合環境的空間結構與聲光效果之獨特巧思，創作別於以往且獨樹一格的燈光作品。
高雄市政府文化局王文翠局長說，在衛武營主場區2/18-2/20將演出「船愛-主燈是一場戲 虛實光影歌仔戲」，也邀請來自法國、甫於2021以「外籍高級專業人才歸化」取得身分證、現居住於湖內並致力推廣台語文化的吉雷米（Remy Gils)，一同參與這場集結11個明星戲曲團隊與2所學校共同出演的史詩主燈劇，為台灣文化更添多元風貌。
此外為展現高雄多元特色與包容特質，在愛河灣海風廣場的表演節目也邀請來自泰國、越南、印尼、摩洛哥、加拿大、夏威夷、俄羅斯與南美波利維亞等四大洲13國新住民藝文團隊親善活力的演出，包括高雄在地團隊「異國演藝越範團」以越南舞蹈表演為特色，結合傳統與創新而展現新風貌；「妮藍泰國文化藝術團」曾獲得內政部移民署第7屆新住民築夢計畫的支持；「馨越藝文團」編創鬥笠舞、扇子舞、蓮花舞及中南北的越南原住民舞蹈，也把成員的故事編成戲劇「蝶泳」；「峇里島文化工作室」在台灣推廣多年印尼傳統舞蹈，也培育第二代傳承豐美藝術；「摩洛哥搖滾」演出傳統摩洛哥音樂：GNAWA格納瓦，都能在海風舞台觀賞到精彩的演出。
燈會籌備過程中，民政局積極培力新住民及其子女透過本身母國語言優勢，擔任通譯導覽工作，並結合在地學校共同合作辦理培訓專業儀態、口語表達等技巧，提升燈區導覽專業度，從而在培訓過程中更深一層認識高雄在地文化及特色。