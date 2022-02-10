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阿兜仔唱歌仔戲！台灣燈會找來15國新住民創作演出

▲2022高雄燈會，找來新住民藝術工作者打造燈會作品。（圖／高雄市文化局）
▲2022高雄燈會，找來新住民藝術工作者打造燈會作品。（圖／高雄市文化局）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-10 10:55:44

《四方報》報導，2022台灣燈會在高雄，透過新住民朋友的參與讓燈會更國際。高雄市政府在衛武營主燈《武營晚點名》360度光影劇場建築投影中融入新住民議題元素，也邀請兩組來自日本和加拿大的新住民藝術家全新打造燈會作品，同時安排有來自法國的吉雷米擔綱《船愛》一劇演出，還有橫跨四大洲13國新住民在高雄流行音樂中心海風廣場親善活力的演出，同時打造清真寺燈會期間光環境意象，呈現台灣多元族群豐沛的展演能量，也展現族群共榮共好的氛圍。

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新住民議題在台灣燈會上的表現，衛武營主燈《武營晚點名》島嶼記憶·光舟劇場以大樹象徵守護著島上所有人民的力量，以愛為世界共通的語言，不分顏色，不分國籍，重新解構各文化風格，融合再造，擘畫出全新風景，具體型塑「我們都是一家人」的融合意象。主場之外，也特別在鄰近於衛武營的清真寺，經過與伊斯蘭教新住民的研商選色，添上豐富的光環境色彩，共享燈會氣氛、融合多元文化。

▲2022高雄燈會，找來新住民藝術工作者打造燈會作品。（圖／高雄市文化局）
▲2022高雄燈會，找來新住民藝術工作者打造燈會作品。（圖／高雄市文化局）
高雄市政府民政局閻青智局長表示，台灣這座融括多元文化的島嶼，自古以來，無論自然遷徙、歷史、婚姻或工作等因素，陸續有移民遷居於此，至今已有近57萬名新住民在台灣落地生根，高雄就有超過6萬的新住民人口，在這座城市裡共存共榮。這次燈會的新住民作品打破過往框架、以光影藝術作為命題，力邀具台灣新住民身分的國際藝術家團隊－日本籍長友大輔（Daisuke Nagatomo）與詹明旎及加拿大籍葉海地（Heidi Yip），透過衛武營湖畔、林間和草坡等自然場域，打造兩座融合國際與在地藝術視野的全新作品〈脈動〉與〈共生花〉，呈現台灣藝術文化的多元風貌，璀璨而閃耀的光線也描繪出獨特的森林微光地景。

長友大輔與詹明旎的〈脈動〉，透過光線忽快忽慢，忽明忽暗來回應新住民初來乍到的忐忑或者興奮期待。以自身經歷作為發想，將對未來旅程的激動期待轉換為一顆心臟跳動的過程，運用擅長融合環境的空間結構與聲光效果之獨特巧思，創作別於以往且獨樹一格的燈光作品。

高雄市政府文化局王文翠局長說，在衛武營主場區2/18-2/20將演出「船愛-主燈是一場戲 虛實光影歌仔戲」，也邀請來自法國、甫於2021以「外籍高級專業人才歸化」取得身分證、現居住於湖內並致力推廣台語文化的吉雷米（Remy Gils)，一同參與這場集結11個明星戲曲團隊與2所學校共同出演的史詩主燈劇，為台灣文化更添多元風貌。

▲2022高雄燈會，找來新住民藝術工作者打造燈會作品。（圖／高雄市文化局）
▲2022高雄燈會，找來新住民藝術工作者打造燈會作品。（圖／高雄市文化局）
此外為展現高雄多元特色與包容特質，在愛河灣海風廣場的表演節目也邀請來自泰國、越南、印尼、摩洛哥、加拿大、夏威夷、俄羅斯與南美波利維亞等四大洲13國新住民藝文團隊親善活力的演出，包括高雄在地團隊「異國演藝越範團」以越南舞蹈表演為特色，結合傳統與創新而展現新風貌；「妮藍泰國文化藝術團」曾獲得內政部移民署第7屆新住民築夢計畫的支持；「馨越藝文團」編創鬥笠舞、扇子舞、蓮花舞及中南北的越南原住民舞蹈，也把成員的故事編成戲劇「蝶泳」；「峇里島文化工作室」在台灣推廣多年印尼傳統舞蹈，也培育第二代傳承豐美藝術；「摩洛哥搖滾」演出傳統摩洛哥音樂：GNAWA格納瓦，都能在海風舞台觀賞到精彩的演出。 

燈會籌備過程中，民政局積極培力新住民及其子女透過本身母國語言優勢，擔任通譯導覽工作，並結合在地學校共同合作辦理培訓專業儀態、口語表達等技巧，提升燈區導覽專業度，從而在培訓過程中更深一層認識高雄在地文化及特色。

▲2022高雄燈會，找來新住民藝術工作者打造燈會作品。（圖／高雄市文化局）
▲2022高雄燈會，找來新住民藝術工作者打造燈會作品。（圖／高雄市文化局）
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