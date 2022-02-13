身價「十億珠寶商」圓夢發單曲　千萬勞力士入歌遭批炫富

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而去年決定斜槓當歌手的周靄宏特別向他的高中同學、同時也是自己音樂製作人ChrisFlow唐仲彣請益唱歌技巧，從沒學過唱歌的他憑藉著念書時愛跳舞所培養起的音準節拍去練唱嘻哈饒舌，練唱過程中原本打算嘗試抖音技巧及歌劇低音唱法的他笑說：「製作人Chrisflow聽完笑翻，認真的跟我說用正常平順的唱腔就行，加上現在流行的饒舌跟TRAP音樂運用的饒舌技巧與一般唱情歌的技巧不同，要我認真練RAP就行。」值得一提的是，靠「自主訓練」唱嘻哈饒舌的周靄宏更嘗試當創作歌手，這首《鴿血紅》就是由他自己填詞譜曲完成，從寫詞寫曲到唱歌都自我練習「無師自通」的他表示：「我學生時文筆不錯，公司現在開EBAY跟珠寶，常與國外聯絡，英文能力也還可以，所以作詞沒有傷腦筋，作曲就是旋律自然產生。」
談及《鴿血紅》創作靈感來源，周靄宏透露因為工作關係常接觸各種寶石，加上紅寶石代表智慧、財富與權力，周靄宏透露：「紅寶石還象徵永不熄滅的聖火，讓我回想起創業一路走來，被很多人看衰，但遇到挫折更該展現不屈不饒的精神，若熱情這麼快就熄滅，就沒有今天的我，相信只要努力，每個人都有晶瑩璀璨的未來。」他更透露員工推薦他《最後的王國》這部英國歷史古裝劇，從此掉進坑中成為忠實戲迷，其中一幕男主角的寶劍上鑲著一顆琥珀，代表家族歷史，讓他印象極為深刻，興起翻拍及寫歌的念頭，而「鴿血紅」色澤屬於紅寶石中最頂級的，不僅非常稀少珍貴，還擁有綿長與深厚的歷史背景，印度梵文中更代表「寶石之王」，襯托出它的不凡價值，因此他也特別花錢鑲紅寶石在寶劍道具上，《鴿血紅》的旋律與歌詞也在腦中誕生，他笑說：「為了讓詞曲更完整與有說服力，我看遍NETFLIX上所有的戰爭片！」歌曲完成後更特別送到美國混音，製作成本極高。
配合《鴿血紅》以NETFLIX的史詩戰爭劇《最後的王國》為創作靈感，周靄宏特別砸重金以電影拍攝規格打造MV，搭配劍術對展場景向該劇致敬，可說展現十足野心。為了更高還原劇中場景，周靄宏不惜砸重本學習歐洲劍術，花費數十萬學費向東普連家班武術動作團隊討教，不僅特地開車到台中學習，一次都練超過10個小時，整整苦練一個月才稍微有點概念，他直言：「我沒有任何武術底子，所以對我來說很困難，幸好遇到很專業的老師，從基本功開始教，不只有華麗的炫技，要從基本走位開始學，花了很多時間練習，破皮長繭都沒在怕，但真的要用心學成還是要花好幾年的。」（編輯：薛羽彤）
而MV劇情大玩穿越梗，似曾相識的男女主角在台北街頭相遇，女方身上受詛咒的紅寶石帶著男主角穿越到過去，在女方差點被兇惡的敵軍蹂躪之際，上演英雄救美的精彩劇情；當天整個劇組先拉車到苗栗山區搭棚拍攝，古代場景拍完後再回到台北西門町街頭把剩下的劇情拍完，整整花費15個小時，周靄宏直言：「真的非常不容易，但導演很專業，拍攝過程很順利。」
另外，MV中周靄宏更「脫了」裸上半身演肉搏戰，意外秀出健壯精實身材，讓許多網友大讚精壯，他透露自己接觸健身才1年，但這次為了MV有逼自己一週上三次健身房，讓他大嘆：「拍這支MV都是苦力活兒！」而MV更找來健身名人柯龍（Tony Capatch）飾演反派頭目，周靄宏表示拍攝當時雖然很低溫，但他身上穿著盔甲等厚重服裝，沒感受到冷，反而是柯龍一直打赤膊，他感嘆：「柯龍從頭到尾都站著，就算還沒有到他的戲份也是，問他為什麼要一直站著？他說，因為只要屁股一坐下來，肌肉的充血就會消失，所以即使還沒有輪到他拍攝，也是在旁邊站著等整整兩個多小時，非常敬業。」（編輯：薛羽彤）