郁方情人節耍浪漫　自製「奴隸券」寵豪門尪

由謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演的熟齡愛情台語劇集《婚姻結業式》，定檔於3月13日晚間9點在華視、晚間8點公視台語台播出，情人節將至，郁方公開自己的浪漫事蹟，曾經有一年的情人節，自己做了許多「優惠券」包括按摩優惠券、一日奴隸券等要給老公使用，郁方笑說：「不過老公從來沒用過就是了。」郁方還說：「因為我家老公生意人，覺得花保鮮期不長，所以不喜歡送花，但因為我喜歡花，所以有一年送了一大把玫瑰花給我，讓我覺得格外的浪漫。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-13 14:46:18
謝祖武說：「有一年太太送我皮夾當情人節禮物，到現在都還繼續用它，但皮夾內的『東西』，我都會全數交給我太太保管運用，我想這應該算是我體貼太太的表現吧。」夏如芝也說：「之前情人節的時候，會特別安排很棒的飯店，都會跟老公張捷一起去度過兩人世界，不過現在婚後有小孩了，要先跟婆婆請個假，兩個人出去吃飯看電影或是簡簡單單地逛個街。」梁赫群是務實男人代表，他無奈表示：「因為工作的關係，情人節沒有特別的計畫，而且我太太已經另外有了小情人，也就是我兒子，所以現在大部分的節日，我太太都是陪著兒子度過。」
《婚姻結業式》講述中年男女的感情問題，故事的核心人物從高中一路相識，到了中年時期重新審視自己的生活與情感關係，在戲中飾演何如芸青梅竹馬的馬力歐就說：「從來沒有演過這麼深情款款的癡情男，而這次搭配的又是美豔熟女何如芸，這次一定讓觀眾有不同的感受。」何如芸也透露說因為劇中人物是從學生時期就認識的，而學生時期的感情是最令人難忘的，等到再度重逢的時候，那個火花一定是非常強烈，當他們回想年輕時的自己跟現在的生活，很多糾結的點就會顯得更不一樣。最後張本渝想跟觀眾說：「在感情裡常常不是只有黑白，還有很多的灰色地帶，如果你也有灰色地帶的困擾或不知所措，看看《婚姻結業式》或許我們能引發你不一樣的觀點。」