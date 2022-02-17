特企／開元「璞珞珈琲」首款花果香氣濾掛咖啡上市！

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近年全球生活型態、餐飲行為都出現新的改變，越來越多消費者嘗試「手作」的餐飲模式，因此咖啡市場中的沖泡飲品不斷的推陳出新。深耕台灣專業咖啡市場多年的開元食品看準商機，推出全新濾掛咖啡新品，由華人首位ACS國際認證專業咖啡師盧貞君親自監製，創新地將原摘乾燥花辦融入濾掛咖啡的製程當中，打造能完美平衡花香與咖啡醇厚風味的創意咖啡飲品，透過沖煮濾泡的過程，就能把花果與咖啡巧妙的結合一起。「原摘花果濾掛咖啡-玫瑰」及「原摘花果濾掛咖啡-桂花」都採用100%阿拉比卡咖啡品種，以及選用巴西的單一產區喜拉多，喜拉朵(Cerrado)產區位居巴西中部偏東岸，是具有歷史的經典產區，該產區咖啡豆擁有不苦、不酸、且蘊含堅果香氣的韻味，口感中後段的餘韻還有一股香甜氣味，正是選用該產區的最大優點；而「原摘花果濾掛咖啡-玫瑰」乃再結合重瓣玫瑰乾燥花瓣，成分天然單純，百分百無添加人工香料，完美揉合精緻的玫瑰花果香氣與咖啡堅果香氣；另一款「原摘花果濾掛咖啡-桂花」，是選用手摘乾燥的黃金桂花品種，在經過中淺烘焙的製程中，融合清新的桂花香氣搭襯著咖啡烤餅乾的獨特堅果味，讓每一口都意猶未盡。
獨家配方讓人人都是手沖達人 開元食品璞珞珈琲打造自己美味體驗
璞珞珈琲「原摘花果濾掛咖啡」由專業團隊設計出完美的花果咖啡比例配方，讓消費者不須專業繁複的技巧就能品嚐到手沖咖啡的純粹香醇；璞珞珈琲原摘花果濾掛咖啡採用專業設計的濾袋材質，只需要準備攝氏90度的熱水輕緩地往濾袋注水，接著便能安靜地等待熱水將每一克咖啡粉都充分熱蒸、淬濾與完美釋放，最後在充滿花香清新與咖啡醇厚香氣中呈現出專業的手沖咖啡，並細細品嚐。
開元食品在1995年以「璞珞珈琲」品牌進入台灣咖啡市場，設置專業大型的咖啡烘焙工廠，全面自動化生產，服務全台灣各式餐飲通路的咖啡產品需求，從產區、選豆、風味、等級、烘焙等每一個環節都細細用心與反覆講究，讓消費者不論是選用咖啡豆產品、濾掛咖啡產品或浸泡咖啡產品，都能品嚐到一杯香醇濃郁的完美咖啡，最新上市的璞珞珈琲原摘花果濾掛咖啡，就是期望打造出在家、在辦公室都能隨時自己沖煮一杯講究的咖啡。