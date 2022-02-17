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特企／開元「璞珞珈琲」首款花果香氣濾掛咖啡上市！

▲開元「璞珞珈琲」首款花果香氣濾掛咖啡上市！（圖／品牌提供）
▲開元「璞珞珈琲」首款花果香氣濾掛咖啡上市！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-02-17 15:12:21

在忙碌的工作節奏中，許多人經常透過咖啡展開一日的生活，不論是在繁忙的會議中，或是午休時間，都喜歡來杯咖啡，給自己一個整理思緒的片刻，同時也維持工作的效能；甚至在假日期間，也會來杯咖啡，享受悠閒的時光。根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人1年共喝掉約28.5億杯咖啡，平均每人每年喝掉兩百杯咖啡，比兩年前高出1倍，市場規模約8百億元。因此對於現代人而言，咖啡儼然成為生活中的必需品。隨著咖啡飲用人口與市場持續穩定成長，開元食品看準咖啡市場的區隔化，以旗下「璞珞珈琲」品牌推出首款花果濾掛咖啡系列，首波推出「原摘花果濾掛咖啡-玫瑰」及「原摘花果濾掛咖啡-桂花」兩款花果濾掛咖啡產品，採用的是100%阿拉比卡咖啡豆，百分百無添加香料，咖啡中所呈現的花果香氣皆是原摘乾燥花瓣與咖啡融合後的完美花香，即日起全台正式開賣，建議售價358元（一盒6入），花果濾掛咖啡芬芳上市！

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華人首位ACS國際認證專業咖啡師監製　創新打造花果風味濾掛咖啡

近年全球生活型態、餐飲行為都出現新的改變，越來越多消費者嘗試「手作」的餐飲模式，因此咖啡市場中的沖泡飲品不斷的推陳出新。深耕台灣專業咖啡市場多年的開元食品看準商機，推出全新濾掛咖啡新品，由華人首位ACS國際認證專業咖啡師盧貞君親自監製，創新地將原摘乾燥花辦融入濾掛咖啡的製程當中，打造能完美平衡花香與咖啡醇厚風味的創意咖啡飲品，透過沖煮濾泡的過程，就能把花果與咖啡巧妙的結合一起。「原摘花果濾掛咖啡-玫瑰」及「原摘花果濾掛咖啡-桂花」都採用100%阿拉比卡咖啡品種，以及選用巴西的單一產區喜拉多，喜拉朵(Cerrado)產區位居巴西中部偏東岸，是具有歷史的經典產區，該產區咖啡豆擁有不苦、不酸、且蘊含堅果香氣的韻味，口感中後段的餘韻還有一股香甜氣味，正是選用該產區的最大優點；而「原摘花果濾掛咖啡-玫瑰」乃再結合重瓣玫瑰乾燥花瓣，成分天然單純，百分百無添加人工香料，完美揉合精緻的玫瑰花果香氣與咖啡堅果香氣；另一款「原摘花果濾掛咖啡-桂花」，是選用手摘乾燥的黃金桂花品種，在經過中淺烘焙的製程中，融合清新的桂花香氣搭襯著咖啡烤餅乾的獨特堅果味，讓每一口都意猶未盡。

獨家配方讓人人都是手沖達人　開元食品璞珞珈琲打造自己美味體驗

璞珞珈琲「原摘花果濾掛咖啡」由專業團隊設計出完美的花果咖啡比例配方，讓消費者不須專業繁複的技巧就能品嚐到手沖咖啡的純粹香醇；璞珞珈琲原摘花果濾掛咖啡採用專業設計的濾袋材質，只需要準備攝氏90度的熱水輕緩地往濾袋注水，接著便能安靜地等待熱水將每一克咖啡粉都充分熱蒸、淬濾與完美釋放，最後在充滿花香清新與咖啡醇厚香氣中呈現出專業的手沖咖啡，並細細品嚐。

開元食品在1995年以「璞珞珈琲」品牌進入台灣咖啡市場，設置專業大型的咖啡烘焙工廠，全面自動化生產，服務全台灣各式餐飲通路的咖啡產品需求，從產區、選豆、風味、等級、烘焙等每一個環節都細細用心與反覆講究，讓消費者不論是選用咖啡豆產品、濾掛咖啡產品或浸泡咖啡產品，都能品嚐到一杯香醇濃郁的完美咖啡，最新上市的璞珞珈琲原摘花果濾掛咖啡，就是期望打造出在家、在辦公室都能隨時自己沖煮一杯講究的咖啡。

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