詐領192萬助理費 竹縣議員陳栢維判關3年6月定讞
新竹縣議員陳栢維以2名人頭向縣議會詐領公費助理補助費192萬餘元，最高法院今（17）日駁回上訴，陳栢維依利用職務詐取財物罪，判處3年6月定讞，褫奪公權3年，沒收犯罪所得，陳須入獄服刑，已通知檢方啟動防逃機制。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-17 17:39:48
判決書指出，陳栢維是新竹縣議會第16、17屆議員，於2012年12月1日至2017年2月28日，在原聘用的公費助理謝姓男子離職後，隱瞞縣議會，仍按月詐領謝的3萬元公費助理補助費；另以陳姓男子名義向議會按月詐領2萬5000元補助費，共計192萬餘元。
一審依貪汙罪，判處3年6月、褫奪公權3年；二審認為，陳僅犯使公務員登載不實罪，改判6月，得易科罰金，被最高法院撤銷發回更審。
更一審根據卷證資料、證人證述及陳一審自白，認為陳長期擔任民意代表，卻以人頭助理詐領助理薪資，有違選民託付，且詐領時間長，金額達192萬餘元，維持一審的3年6月徒刑。
最高法院認為，陳事後雖否認犯行，但更一審已詳述採證認事、不採信陳男辯詞的理由，陳男上訴指謫原審違法，或單純爭執事實，或爭論不影響判決結果的枝節問題，難認符合上訴第三審的要件，17日駁回上訴，全案定讞。