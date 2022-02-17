藝人楊昇達、若綺親臨體驗　直呼歐眠床墊躺感太美妙

提倡「輕輕鬆鬆睡好覺做好夢」歐德集團旗下的「歐眠床墊OMAT」，感謝廣大消費者的支持與肯定，繼「歐眠安和門市」後，第二家「歐眠復興門市」於2月16日隆重開幕。「一日歐德人，終身歐德人」的楊昇達帶著新婚妻子也是名模的若綺，前來慶賀並親身試躺，還笑說「因為歐眠床墊太好睡，差點爬不起來參加開幕儀式」，讓現場是笑聲不斷。
生活中心/綜合報導
2022-02-17 20:00:00
歐德集團董事長陳國都表示：「歐眠床墊致力打造不一樣的專業睡眠品牌，能在一年內開幕兩家門市，感謝消費者與各界先進給予許多正面回饋，可以繼續提供消費者高品質的睡眠需求」。
蒞臨開幕的貴賓，行銷大師林志誠老師說到「虎年要虎虎生風，就要健康，要健康就要睡好覺，要睡好覺就要找歐眠」，期許歐眠床墊能夠遍地開花，走進全台千家萬戶；台灣服務業發展協會總顧問李培芬也勉勵歐眠床墊業績步步高升，給消費者更優質更健康的睡眠體驗。
一直是歐德超級愛用者的藝人楊昇達，帶著妻子若綺在開幕儀式前，就先跑來「試躺」，將歐眠床墊全系列「一次躺個夠」，直呼「太好睡了」，還表示前陣子因為工作壓力大、睡不好，導致顏面神經失調，再加上跟喜歡在床上「練瑜珈」的老婆睡眠習慣、喜好不同，所以非常重視「床墊的品質」，沒想到一試成主顧，夫妻倆愛的不得了，不但可以依據個人喜好「客製化」、獨創專業無壓「試躺間」，還有業界首創買床墊送「三年一次終身床墊健檢服務」，讓楊昇達夫婦直呼歐德真的太佛心了。
堅持使用健康無毒環保的歐眠全系列床墊及周邊商品，皆為台灣製造，經由德國ECO實驗室認證，天然乳膠天然純度接近100%，水凝膠透氣性比一般泡棉高出2.7倍；使用比利時進口表布，符合歐盟Oeko-Tex 100認證。歐眠床墊提供線上預約床墊試躺體驗及一對一睡眠顧問諮詢服務，提供符合好眠需求的空間商品，幫助消費者找到適合床款。
甫開春之際，歐眠床墊推出「財虎報喜 慶新春」新春抽紅包優惠活動，至2/28止只要購買床墊商品，即可參加紅包輪盤抽獎，加碼還可再贈好禮三選一，最高可享優惠折扣五千元。迎虎年換新床，睡得安心又健康。