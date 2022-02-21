問吃肉泥貓咪開心叫！飼主換「某字」秒變臉：開玩笑嗎？
別再說貓咪是沒有表情的生物，牠們其實很懂得表達想法！日本一名飼主養了一隻挪威森林貓，這天飼主想要逗牠，詢問「吃肉泥嗎？」主子馬上開心喵叫，但是聽見「某一字」卻秒變臉，網友看了全笑翻表示：「真是表情包！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 12:35:53
這隻很有表情的貓咪叫做「Chui（ちゅーいちゃ）」，是一隻剛滿一歲一個月的母貓，個性喜好分明又愛吃。這天Chui跑到放玩具與零食的櫥櫃前，拿了玩具玩了一會兒後，又跳上椅子站在那裡討零食吃，這時飼主問牠：「想吃肉泥嗎？」，Chui二話不說立刻喵喵叫，一臉很開心又期待的模樣。
但是當飼主下一秒問牠：「那你想洗澡嗎？」沒想到Chui一聽到後馬上變臉，不但沒再睜大雙眼露出開心的表情，反而瞪著飼主看起來有點不爽，彷彿在抗議：「在跟我開玩笑嗎？」原來Chui因為長毛關係，為了健康著想必須每個月洗澡保持清潔，因此只要聽見洗澡就會露出嫌惡的表情！
飼主將Chui的表情比對照分享在推特上，許多網友笑說：「完全可以理解」、「真的是表情包欸」、「反應差太大了」、「超可愛的」、「貓：奴才是不想活了嗎？竟然講出那可怕的字」。（編輯：陳珮瑜）