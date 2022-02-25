「童年神菜」端出狂冒紫水！老饕一嚐回憶湧出：阿嬤級的
蔬菜種類相當豐富，除了一般常見的空心菜、高麗菜、豆芽菜外，還有許多青菜是不少老饕心目中的最愛。對此，就有一名網友近日重現「童年神菜」，讓他一嚐回憶湧出，不禁淚喊「這是我阿嬤最愛吃的菜！」隨即掀起老饕熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 16:58:09｜2022-02-25 17:08:19
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上分享，表示每當他開始思念阿嬤時，就會炒一盤「紅鳳菜老薑炒麻油」享用，而他也不禁淚憶「這是我阿嬤最愛吃的菜，可是我阿嬤吃甜的，我炒鹹的」。但值得注意的是，從他曬出的照片中，可發現青菜下方有滿滿的紫紅色汁液，讓人一看相當驚奇。
貼文曝光後，隨即引發老饕大讚留言，「這是我坐月子每兩三天就會看到一次的青菜」、「這個早上煮蛋湯很好，補血的，還可以炒豬肝」、「這個好吃又養生」、「要加點糖，才不會太燥」；但也有人看了一眼嚇壞直呼，「超可怕的味道」、「這道我不行」。
事實上，根據《農業知識入口網》資料指出，紅鳳菜營養素相當豐富，對人體益處多多，除了擁有豐富的鐵質具補血作用外，也有消除浮腫、降低血壓等功效。但因紅鳳菜為涼性蔬菜且含鉀含量多，建議體質虛寒者建議減少食用，腎功能有問題的患者應控制攝取量，並以汆燙方式料理。另外，據農委會解釋，紅鳳菜因煮熟後汁液呈現紫紅色，故被稱作「紅菜」，甚至民間還稱它是「來自地獄的血」。（編輯：陳雅雲）