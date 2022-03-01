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96.8 萬起！Luxgen URX 全景樂活版全配上市

▲ 96.8 萬起！Luxgen URX 全景樂活版全配上市
▲ 96.8 萬起！Luxgen URX 全景樂活版全配上市

2GameSome - 有車賞

2022-03-01 15:55:00

Luxgen 於 3 月份全新推出「URX 全景樂活版」，包含「7 人全景樂活版」、「5+1 全景樂活版」，全面搭載「全景天窗」（價值 35,000 元）與「多功能斜坡板」，可以說是 URX 大全配版本，讓車主及家人朋友們同時享受陽光從全景天窗灑落及寬廣舒適的車室大空間，滿足台灣消費者多元用車需求。車價部分，URX 5+1 全景樂活版為 96.8 萬，URX 7 人全景樂活版則為 100.8 萬。

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3 月份入主「URX 全景樂活版」可享「60 萬 60 期 0 利率」、以及能與多功能斜坡板結合運用的「時尚摺疊收納箱」，此外，上市期早鳥優惠可再升級「歐風雙彩車色」（價值 15,000 元），Two-Tone 混搭雙色包含：「品味藍／星幻黑」、「細膩白／星幻黑」。

「URX 全景樂活版」除了配備的升級之外，並搭載 5A 智慧安全駕駛科技，包含：ADAS 先進駕駛輔助系統、ARD 擴增實境抬頭顯示器、APA 自動停車輔助系統、AR VIEW+ 行車環景影像系統、AI 自然語音秘書等。3/5(六)-3/6(日)將於全國生活館舉辦 URX 全景樂活版發表會。

月入主全車系享高額分期零利率、時尚摺疊收納箱 免費升級 PM2.5 健康對策濾網

除提供「URX 全景樂活版」專屬優惠外，持續推出購車優惠專案：凡於3/1(二)至3/31(四)止，入主 Luxgen URX、U6 GT 全車系，可享最高60萬60期分期零利率，加碼再送時尚摺疊收納箱；同步再享購車免費升級 PM2.5 健康對策濾網、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等多項好禮。欲知更多車款優惠詳情，可至LUXGEN官網預約或電洽客服專線0800-588-088。

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