▲ 96.8 萬起！Luxgen URX 全景樂活版全配上市

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3 月份入主「URX 全景樂活版」可享「60 萬 60 期 0 利率」、以及能與多功能斜坡板結合運用的「時尚摺疊收納箱」，此外，上市期早鳥優惠可再升級「歐風雙彩車色」（價值 15,000 元），Two-Tone 混搭雙色包含：「品味藍／星幻黑」、「細膩白／星幻黑」。
「URX 全景樂活版」除了配備的升級之外，並搭載 5A 智慧安全駕駛科技，包含：ADAS 先進駕駛輔助系統、ARD 擴增實境抬頭顯示器、APA 自動停車輔助系統、AR VIEW+ 行車環景影像系統、AI 自然語音秘書等。3/5(六)-3/6(日)將於全國生活館舉辦 URX 全景樂活版發表會。
3 月入主全車系享高額分期零利率、時尚摺疊收納箱 免費升級 PM2.5 健康對策濾網
除提供「URX 全景樂活版」專屬優惠外，持續推出購車優惠專案：凡於3/1(二)至3/31(四)止，入主 Luxgen URX、U6 GT 全車系，可享最高60萬60期分期零利率，加碼再送時尚摺疊收納箱；同步再享購車免費升級 PM2.5 健康對策濾網、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等多項好禮。欲知更多車款優惠詳情，可至LUXGEN官網預約或電洽客服專線0800-588-088。