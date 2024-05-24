全家6月霜淇淋「海鹽檸檬」新口味！再搭巨峰葡萄 限時10元開吃
全家霜淇淋六月新口味要來了！根據店員爆料指出，新口味將是「海鹽檸檬」搭配「巨峰葡萄」雙口味，酸甜口味超適合迎接夏季到來，即起至5月26日前，還有霜淇淋第二支10元優惠，還沒品嚐「灰潮香草」與「炭焙烏龍」霜淇淋口味的快趁換口味前衝一波。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據全家店員爆料指出，霜淇淋六月新口味將是「海鹽檸檬」搭配「巨峰葡萄」，雙口味將於6月5日正式開賣。對此，全家官方僅透露「敬請期待」。
據悉，全家在2016年也曾推出，蜂蜜檸矇霜淇淋，以屏東綠翡翠檸檬加100%台灣蜂蜜，口感酸酸甜甜，清涼爽口不會膩，接下來六月將以海鹽檸檬重新開賣酸甜系水果霜淇淋，喜灣檸檬酸甜美味的粉絲可千萬別錯過！
並且全家即起至5月26日前，還有會員限定霜淇淋第二支10元優惠，還沒品嚐全家聯名New Balance，推出的「灰潮香草」與「炭焙烏龍」霜淇淋口味，可得保握最後幾天衝一波，選用天然香草萃取液搭配台灣黑金竹炭粉調製成灰色系霜淇淋，搭配純黑餅皮；而「炭焙烏龍」則口味則使用東方美人茶與台灣黑金竹炭粉製成香醇茶韻。
7-11則是推出「海鹽蜂蜜牛奶」霜淇淋，首次與台灣知名品牌「蜜蜂故事館」聯名合作，選用泰國清邁龍眼蜜，無添加蜂蜜香料，甜中帶海鹽鹹的口感，絕對不能錯過，原價49元一支。即起至6月11日每週五六日，憑icash2.0、icashpay支付，口味任選第2支半價優惠；5月31日至6月2日為世界牛奶日，可享任選第2支10元。