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坐牢遙控教女兒詐449萬助理費！前議員陳粹鑾判10年5月

▲高雄地方法院依貪污等罪判處陳粹鑾10年5月。（圖／翻攝自google map）
▲高雄地方法院依貪污等罪判處陳粹鑾10年5月。（圖／翻攝自google map）

中央社

2022-03-02 15:27:15

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）國民黨前高市議員陳粹鑾，涉嫌在坐牢期間，指示女兒現任高市議員鄭安秝，製作不實助理名冊，藉此詐取449萬多元助理費，高雄地院依貪污等罪判她10年5月，可上訴。

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不過，陳粹鑾出庭時否認貪污犯行，更辯稱助理是因欠錢才工作抵債或是幫忙跑腿寫輓聯等雜務，助理薪水有的是用來抵債，有的則是回捐服務處，並非由她拿走。

高雄地方法院法官經勘驗相關事證，不採信陳粹鑾辯詞，且認為她自民國99年到107年連續擔任2屆高市議員，卻不思循法定程序聘用公費助理，以提升問政效能，反而聯手王姓服務處主任和兒子鄭姓男子涉貪新台幣449萬多元。

合議庭考量陳粹鑾在審理時多次狡辯，浪費司法資源，不具悔意，法官因此依貪污、偽造文書等罪判她10年5個月徒刑。

至於王姓服務處主任則因曾自白涉貪，進而協助檢調釐清案情，且王女和鄭男均是依照陳粹鑾指示行事，因此將兩人依貪污、詐欺罪各判2年6月、1年4月徒刑，全案可上訴。陳粹鑾女兒鄭安秝部分，高雄地檢署偵結認為均是在不知情狀況按照母親指示行事，因此依罪證不足處分不起訴。

判決指出，陳粹鑾曾因在職期間利用旅行社開立收據向高雄市議會請款3萬元，因此遭判刑3年8月定讞。她在入獄後將政壇位置交棒給女兒鄭安秝，也順利讓愛女在民國107年當選，當時鄭安秝才23歲，也成為全國最年輕議員。

不過，檢調單位經抽絲剝繭，發現陳粹鑾仍在獄中利用兒子探視機會，指示女兒製作不實助理名冊，事後再向高雄市議會以人頭浮報助理費，統計自99年起的9年多內，共詐取449萬多元。高雄地檢署偵結後，將她和王姓助理以及鄭姓小兒子依貪污、詐欺、偽造文書等罪起訴。

對此，鄭安秝接受中央社記者訪問表示，她對案情不太清楚，但她相信母親清白，也相信司法最後會還他們家清白。她並表示，母親是用心服務、勤跑基層的人，也相信這些付出民眾都看在眼裡。（編輯：陳仁華）

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