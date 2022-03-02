坐牢遙控教女兒詐449萬助理費！前議員陳粹鑾判10年5月

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高雄地方法院法官經勘驗相關事證，不採信陳粹鑾辯詞，且認為她自民國99年到107年連續擔任2屆高市議員，卻不思循法定程序聘用公費助理，以提升問政效能，反而聯手王姓服務處主任和兒子鄭姓男子涉貪新台幣449萬多元。
合議庭考量陳粹鑾在審理時多次狡辯，浪費司法資源，不具悔意，法官因此依貪污、偽造文書等罪判她10年5個月徒刑。
至於王姓服務處主任則因曾自白涉貪，進而協助檢調釐清案情，且王女和鄭男均是依照陳粹鑾指示行事，因此將兩人依貪污、詐欺罪各判2年6月、1年4月徒刑，全案可上訴。陳粹鑾女兒鄭安秝部分，高雄地檢署偵結認為均是在不知情狀況按照母親指示行事，因此依罪證不足處分不起訴。
判決指出，陳粹鑾曾因在職期間利用旅行社開立收據向高雄市議會請款3萬元，因此遭判刑3年8月定讞。她在入獄後將政壇位置交棒給女兒鄭安秝，也順利讓愛女在民國107年當選，當時鄭安秝才23歲，也成為全國最年輕議員。
不過，檢調單位經抽絲剝繭，發現陳粹鑾仍在獄中利用兒子探視機會，指示女兒製作不實助理名冊，事後再向高雄市議會以人頭浮報助理費，統計自99年起的9年多內，共詐取449萬多元。高雄地檢署偵結後，將她和王姓助理以及鄭姓小兒子依貪污、詐欺、偽造文書等罪起訴。
對此，鄭安秝接受中央社記者訪問表示，她對案情不太清楚，但她相信母親清白，也相信司法最後會還他們家清白。她並表示，母親是用心服務、勤跑基層的人，也相信這些付出民眾都看在眼裡。（編輯：陳仁華）