外國人合法停留超過180日 停留期限再次自動延長30日
《四方報》報導，考量國際疫情仍屬嚴峻，內政部移民署宣布，針對2020年3月21日（含）以前入境且目前尚未逾期停留之外國人，再次自動延長其在臺停留期限。為避免國際人流移動所造成之防疫破口及降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日之外國人，前於2020年7月17日起至2022年1月27日間，20度宣布自動延長30日停留期限之措施，本次為第21次。本項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況之評估，適時檢討調整。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-09 10:32:34
移民署指出，2020年3月21日（含）以前入境且目前在臺尚未逾期停留之外國人，其在臺停留期限已經被再次自動延長30日，惟仍得視個案審酌，針對在臺有違法(規)，或有因違（異）常情形而遭限令出國之對象，不予以自動延期，請此類對象依限離境。此外，本措施適用對象僅限於在臺「尚未逾期」停留之外國人，故在臺已逾期停留之外國人，並無適用，請儘速離境。
移民署透過系統自動展延停留期限，外國人毋需另行申請，惟仍有證明需求者，需攜帶護照及相關證件至本署各直轄市、縣(市)服務站申請，屆時將在護照上蓋延期證明章。外國人欲出境時，經本署機場查驗人員查證後，如為自動延期措施之適用對象，經延期後仍於合法停留期間者，就不會有因逾期停留而被裁罰的問題。