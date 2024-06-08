10年情鬧翻蔡阿嘎！蘿拉床底塞滿愛馬仕　精品包總價公開：太離譜

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蘿拉床底塞滿愛馬仕！精品包總價被粗略算出
有網友在「Dcard」貼文表示「身邊好多人在討論蘿拉的精品包，我借助科技力量，把圖片下載下來之後給ChatGPT，整理出影片中蘿拉擁有的包款跟型號，結果算出來15顆精品包的價格，就高達150萬，還不包含蘿拉手上擁有的其他是精品配件，床底下有30盒的愛馬仕內容物不明的情況下，總金額應該快要可以付房子的頭期款。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「......貧窮真的限制我的想像」、「包上的絲巾吊飾小馬價格要另計，那也不便宜哈哈哈」、「以精品的角度認真說，她的愛馬仕都是很入門的包款，而且都是普皮，不是真的很高價且配貨比高的BKC（鉑金凱莉）， 甚至沒有近年來很熱門的Lindy」、「真的太離譜....便宜套房頭期款都有了。」
蔡阿嘎斬斷蘿拉10年同事情！Podcast最新節目脫口敏感字詞
而在日前蔡阿嘎發布聲明同天，他與老婆二伯的Podcast節目最新一集也剛好上架，當時話題在聊學生時期透過手機作弊的往事，透露當時使用Panasonic GD55傳送考試答案，蔡阿嘎感嘆「不是每個人都買得起GD55欸」，二伯也直呼，「很貴，好幾萬塊欸我記得，1、2萬。」
結果沒想到蔡阿嘎下秒脫口「只有3千萬的同學買得起」，當下一瞬間讓二伯以及大頭佛都尬笑起來，隨後才急忙緩頰「沒事，內哏」，由於已經表明是內哏，加上釋出時機點敏感，讓聽眾朋友認為這句話跟蘿拉應該有關聯。