蔡阿嘎突開除老員工！蘿拉惡行黑歷史曝　公關集體爆料：業界毒瘤

10年情鬧翻蔡阿嘎！蘿拉床底塞滿愛馬仕　精品包總價公開：太離譜

▲蘿拉（右）遭到蔡阿嘎開除，過去影片也被起底，家中堆滿精品包包，讓蔡阿嘎跟二伯相當驚訝。（圖/蔡阿嘎YT）
▲蘿拉（右）遭到蔡阿嘎開除，過去影片也被起底，家中堆滿精品包包，讓蔡阿嘎跟二伯相當驚訝。（圖/蔡阿嘎YT）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前震撼宣布，與自己奮鬥10年以上的元老級員工「蘿拉（林沛蓁）」已經不再是工作夥伴，因為蘿拉個人不法行為，因此遭到解雇。然而事後蘿拉慘遭觀眾起底，過去蔡阿嘎曾經開箱蘿拉的家，結果發現蘿拉擁有的精品包非常多，床底下更塞滿愛馬仕的盒子。有網友利用「ChatGPT」計算出了她曾經曬出的包包粗估總金額，結果其金額高到快可以付房子的頭期款，掀起熱烈討論。

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在蔡阿嘎發布聲明解職元老級員工「蘿拉」之後，就有網友起底過去蔡阿嘎開箱蘿拉家的影片，由於現在事證以及跡象都傾向雙方應該是「金錢糾紛」，因此該影片當中，蘿拉家中的各種精品包，就被外界質疑「這麼多錢到底從何而來？」

蘿拉床底塞滿愛馬仕！精品包總價被粗略算出

有網友在「Dcard」貼文表示「身邊好多人在討論蘿拉的精品包，我借助科技力量，把圖片下載下來之後給ChatGPT，整理出影片中蘿拉擁有的包款跟型號，結果算出來15顆精品包的價格，就高達150萬，還不包含蘿拉手上擁有的其他是精品配件，床底下有30盒的愛馬仕內容物不明的情況下，總金額應該快要可以付房子的頭期款。」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「......貧窮真的限制我的想像」、「包上的絲巾吊飾小馬價格要另計，那也不便宜哈哈哈」、「以精品的角度認真說，她的愛馬仕都是很入門的包款，而且都是普皮，不是真的很高價且配貨比高的BKC（鉑金凱莉）， 甚至沒有近年來很熱門的Lindy」、「真的太離譜....便宜套房頭期款都有了。」

▲蔡阿嘎開除資深員工蘿拉。（圖／翻攝蔡阿嘎YT）
▲蔡阿嘎開除資深員工蘿拉，過去開箱蘿拉的家時，發現床底下塞滿愛馬仕的紙盒，目測大概有30個之多。（圖／翻攝蔡阿嘎YT）
蔡阿嘎斬斷蘿拉10年同事情！Podcast最新節目脫口敏感字詞

而在日前蔡阿嘎發布聲明同天，他與老婆二伯的Podcast節目最新一集也剛好上架，當時話題在聊學生時期透過手機作弊的往事，透露當時使用Panasonic GD55傳送考試答案，蔡阿嘎感嘆「不是每個人都買得起GD55欸」，二伯也直呼，「很貴，好幾萬塊欸我記得，1、2萬。」

結果沒想到蔡阿嘎下秒脫口「只有3千萬的同學買得起」，當下一瞬間讓二伯以及大頭佛都尬笑起來，隨後才急忙緩頰「沒事，內哏」，由於已經表明是內哏，加上釋出時機點敏感，讓聽眾朋友認為這句話跟蘿拉應該有關聯。

▲蘿拉。（圖/蔡阿嘎YT）
▲蘿拉家中過去曾經被蔡阿嘎開箱，光是一個Hermès Travel Bag 旅行袋就要價22萬。（圖/蔡阿嘎YT）

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