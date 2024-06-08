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狄鶯控年輕人被關怪媽媽！嗆李明依「就是那種母親」　遭酸自打臉

▲狄鶯（左）當年在節目上表示，很多年輕人犯錯之後被關，會責怪「媽媽沒教」，還指責李明依就是那種媽媽，這段片段曝光，遭網友酸是自打臉。（圖／《康熙來了》Youtube）
▲狄鶯（左）當年在節目上表示，很多年輕人犯錯之後被關，會責怪「媽媽沒教」，還指責李明依就是那種媽媽，這段片段曝光，遭網友酸是自打臉。（圖／《康熙來了》Youtube）

記者吳昕蓓／綜合報導

狄鶯、孫鵬24歲獨子孫安佐日前被爆料，他到泰國吸食大麻，導致神智不清，脫褲露下體，闖入民宅中逛大街，失控行為全被拍下，夫妻倆的教育方式再度受到關注。有網友挖出狄鶯當年和李明依上節目的片段，發現狄鶯還義憤填膺表示，年輕人被關都會說是媽媽沒教好，還指一旁的李明依就是那種媽媽，如今卻自打臉。

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▲孫安佐強調已經和狄鶯（左）和解，開嗆孫鵬（後）直接找他說，不要在背後做偷雞摸狗的事​。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫安佐的失控行徑，讓爸爸媽媽孫鵬、狄鶯的教育方式再度受到關注。（圖／NOWnews攝影中心）
狄鶯當時在節目《康熙來了》透露，很多年輕人犯錯之後被關，會責怪「媽媽沒教」，講到一半她還轉頭對李明依說：「妳大概就是那個媽媽。」認為兩人的教育理念不同，而她卻不認同。這段畫面引來網友感嘆：「自己感動了自己，絲毫沒有察覺到自己其實是個獨裁的控制狂。」

還有網友分析狄鶯的狀況，「狄鶯最可怕的地方就在於，她的教育觀念是錯誤的，但她不知道，甚至還對自己的理念沾沾自喜，認為自己為孩子付出了很多。」

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▲狄鶯（左）表示很多年輕人犯錯之後被關，會責怪「媽媽沒教」，還指責李明依就是那種媽媽。（圖／《康熙來了》Youtube）
▲狄鶯（右）從小疼愛孫安佐人盡皆知。（圖／ YouTube）
▲狄鶯（右）帶孫安佐上命理節目《開運鑑定團》（圖／翻攝自 《開運鑑定團》YouTube）
先前還有網友翻出2015年狄鶯帶孫安佐上命理節目《開運鑑定團》的片段，當時命理師李玉珮從紫微命盤的子女觀來看兩人的親子關係，指出孫安佐個性較強不易管教，天生就是討債鬼，「小孩主觀太強，他做任何事情都是先斬後奏，三不五時就捅婁子，讓父母親收拾爛攤子，尤其是錢財上面，毫無金錢概念。」狄鶯還回應：「反正我也喜歡讓他當討債鬼，他跟我親就好了」，讓網友直呼李玉珮真的是準到頭皮發麻。

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