直擊／黃仁勳吃過「王記府城肉粽」端午爆人潮 分店1小時全售罄
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台，上個月29日中午到台北市位於八德路上的「王記府城肉粽」品嚐肉粽、碗粿等小吃美食，讓這家店人氣更旺，今（8）日開始三天端午節連假，一早「王記府城肉粽」八德店就已排滿了隊伍，而位在西門商圈的分店，更是12點未到店內粽子就已銷售一空，11點才開業，等於是不到1小時全售罄。
記者葉盛耀/綜合報導
「王記府城肉粽」號稱創立於1922年，主打的是屬於台南口味的粽子，也因此店家提及，因黃仁勳跟老闆一樣都是台南人，所以「南部粽」特別合黃仁勳的胃口。「王記府城肉粽」的肉粽一顆80元，不算便宜，裡頭包有五花肉、香菇、栗子、蛋黃、蝦米、花生等，是南部粽傳統做法，即水煮，因此口感比起北部粽較為黏糯，店內另有菜粽以及碗粿等台南經典小吃。今（8）日一早就可看見「王記府城肉粽」的總店、即八德店，已大排長龍，記者於現場觀察人流與速度，初估至少要排半小時才能吃到。
除了八德總店，「王記府城肉粽」另有三民店、西寧店，記者也特地繞到位在西門町商圈的西寧店，約11:50抵達，發現門口竟無排隊民眾，一問之下，原來是當天的粽子已賣完，「王記府城肉粽」西寧店營業時間為11:00才開張，等於竟然不到一小時就已售罄！記者追問原因，服務人員則繼續忙著收拾店面而無回應。
其實在北部若是想吃到南部粽，較知名的店家還有深坑的小林肉粽，包入粽裡的餡料包含三層肉、花生、蛋黃、香菇、油蔥等，的確是南部粽慣有的用料；另也有位在石門的十八王公劉家肉粽。此兩家目前也都有做宅配，住外縣市或距離較遠者也可直接訂購。