俄烏之戰成攻台風險警示　彭博：習近平應暫不動武

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中國對於俄烏戰事的立場也隨著戰況出現變化，在俄軍剛開始入侵烏克蘭時，不僅有中國官員曾較好，中國駐日本大阪總領事薛劍更指稱，俄烏戰爭是對台灣是「一大教訓」。他在推特上說：「弱者絕對不要幹出挑釁強者之類的蠢事。」中國外交部長王毅針對美國與台灣建立正式關係的呼聲發出尖銳警告，指責美國企圖搞印太版的「北約」。北約東擴是普亭攻擊烏克蘭的理由。
文章指出，雖然中國近來對俄烏問題的立場表達在言語上有所緩和，但在台灣問題上，中國的態度仍一如既往的強硬。《彭博社》訪問多位兩岸問題的專家學者，絕大部分的人認為，蒲亭出師不利對北京武統台灣起了嚇阻效果，讓中國暫時不會動武。會讓習近平三思武統台灣的因素有俄軍難以速戰速決、莫斯科遭到全球孤立、美國的盟友做出了協調一致的反應、存在美國軍事干預的可能性以及國內反彈的風險。
雖然也有少部分人認為，俄烏目前的戰況可能反為習近平冒險攻台壯膽。他們認為，經濟制裁對中國來說是「值得付出的小代價」，且質疑美國斯是否會出兵干預。此外，蒲亭的表現顯示，在嚴格管控的政治體制中，高齡的領導人可能更願意承擔外部觀察家看來並不合理的風險。
但火力強大的俄軍無法迅速擊潰烏克蘭，對中國而言無疑是最突出的危險信號。
中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進去年12月曾表示，北京如果攻打台灣可能「以小時計」就可以結束戰鬥，原因是台灣缺乏抵抗的能力，而美國及其盟國又無法提供「實質性協助」。但烏克蘭的情況表明他的這些假設可能過於樂觀。
澳洲國立大學台灣研究項目講師宋文笛表示，「烏克蘭危機將讓北京對軍事冒險主義三思。這進一步提高了北京有信心贏得跨海峽衝突前必須具備的軍事優勢門檻。」
前美國駐華大使洛德（Winston Lord）認為，習近平非常清楚攻台失敗的後果，包括他自己的個人命運。洛德進一步表示，「儘管中國取得了軍事優勢，但在美國可能出手干預的情況之下，還要跨越100英里發動攻擊是一件風險極大的事。占領台灣就像狗不知所以地追逐車子一樣。成功了又怎麼辦？在遠離其海岸的地方和反抗軍作戰嗎？」
美國與世界各國對俄羅斯實施前所未有的嚴厲制裁，重創俄羅斯經濟。但目前尚不清楚美國是否有能力對中國經濟實施類似打擊。萊斯大學貝克公共政策研究研究員柯林斯（Gabe Collins）指出，「中國在許多市場和價值鏈上都具有系統重要性，而俄羅斯除了石油和天然氣，基本上就不重要了。所以，如果中國大陸攻台，對它會做出何種果斷的經濟反應仍然存在很多不確定性。」
不過歐亞集團分析師則表示，台灣是美國印太戰略中的「戰略支柱」，加上其在全球晶片供應鏈中的重要地位，「與烏克蘭相比，華府可能更願意承擔防衛台灣的代價。
不過如果攻台，習近平最大的風險是，如果進展不順，他自己和中國共產黨的未來都將受到威脅。維持穩定向來是中共的重中之重，尤其今年，習近平料會在二十大上連任，並樹立與毛澤東和鄧小平比肩的地位。
國際戰略研究所執行董事Ben Schreer說：「習近平必須考量，企圖以武力奪回台灣，對他的領導力帶來巨大風險。他不能假設攻占台灣比俄羅斯入侵烏克蘭容易。事實上，情況可能恰恰相反。」