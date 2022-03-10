該趁今年329檔期買房？確認「3條件」　專家：閉眼買下去

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何世昌強調，從過去歷史經驗來看，只要升息期間房價幾乎沒有跌過，目前的狀況研判造成下滑的機率也很低；另一方面，從過去經驗來看，台灣在上世紀70年代石油危機時，也曾因原物料大漲造成房價明顯走揚，幅度甚至比現在更大。畢竟在通膨惡化的時代，房地產仍然是相對保值的。
隨著原物料成本持續飆升，建商肯定會提前把漲價幅度攤提到房價內。何世昌說，目前預售屋市場開價相當混亂，有看房的民眾前一週才看完，隔週準備下訂卻被告知「價錢不一樣了」，這種「一日三市」的狀況讓很多消費者無所適從，「市面上確實有很多小建商企圖魚目混珠，趁著這波亂象亂開價，此時消費者更需要睜大眼睛選擇，如果衡量自己的預算足夠，又是自住需求，建議選擇比較老字號、穩健的建商品牌推案，閉著眼睛買下去就對了！」
至於該買哪類房型比較妥當？何世昌建議，小市民基本還是以選擇小坪數的物件為首選，畢竟未來政府打防，肯定會先從豪宅、大坪數的房產著手「往死裡打」，小坪數的房子風險較小，且未來發展性也比較好。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情之後買氣爆棚，加上區域產業利多加持，讓去年自用和置產型買氣雙雙量增，不過近半年房市政策變化較為強烈，建商推案腳步放緩，在較早之前已經買進的多屋族買方，也陸續燃起轉手的念頭。由於現在的主力推案區都在新興重劃區，許多重大建設都尚未到位，建議自用型買方，要買在需求上，也就是機能發展，物件地點，格局房型，都符合十年內家庭規劃需求，避免為尚不明確的利多而打亂本身的計畫。
張旭嵐也建議，由於現在的主力產品以兩房和三房為主，因此過大或過小的產品，都可能影響未來的待售期和轉手性，除非地段交通方便，在都會區捷運周邊或許還可以買套房或1+1房小宅，否則盡量還是以正兩房、正三房等有完整格局的房型為優先。
同時也提醒，由於疫情加上國際戰爭，建築裝潢原料大漲，營造業嚴重缺工，若是購買預售屋，也要有預售完工日期可能往後拖延的可能性，而交屋驗屋時，更要格外注意施工品質，避免建商因原料成本增加，而偷工減料，建議可以找合格的驗屋公司，或專業的裝修設計公司協助驗屋，確保屋況品質。
不過政大地政系教授張金鶚昨（9）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時也提醒小市民，央行升息是勢在必行，萬一資金鏈並不穩定的人，此時買房確實是危險的，消費者還是應該衡量好自己的荷包再作打算，不應盲目追高。