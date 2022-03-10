北台灣329檔推案破紀錄飆3420億！「消費者追著價格跑」
房地產329檔期即將到來，根據《住展雜誌》統計，今年北台灣房市329檔期推案預估量高達3420.67億元，不僅比去年同期成長近千億元、年增超過4成，更創下歷史新高紀錄，堪稱史上最旺的329檔期！《住展雜誌》研發長何世昌表示，今年329檔期爆大量除了與房市景氣好有關以外，延推案量挹注、百億級建案眾多，以及房價漲速加快導致案量膨脹等4大因素，都是推升量能的原因。但他特別提醒，由於通膨壓力愈發沉重，原物料價格持續飆高，大多數建案因成本墊高而漲價，今年329檔期恐怕是個「消費者追著價格跑」的購屋季！
記者張勵德/綜合報導
2022-03-10 15:33:31｜2022-03-10 16:40:53
根據《住展雜誌》統計資料顯示，今年北台灣329檔期共有「Diamond Towers台北之星」、「新光人壽總統傑仕堡」、「都廳大院」、「大同莊園III」、「亞昕森中央」、「台北灣-銀河」、「宏道新竹帝寶」等7個超過百億級的大型指標案，堪稱史上罕見。何世昌指出，除了百億級建案一籮筐之外，建案售價持續調漲，也是使整體案量膨脹逾3千多億元的重要原因。去年下半年有部份建案因政府打房、或因建照核發塞車而延後至329檔推出的建案因禍得福，建案都還沒開賣，案量已普遍調高，「甚至有建案案量一口氣暴增40億元，簡直是老天爺送錢花。」
北台灣各縣市中，仍以新北市推案量最大，預估將推出逾1千4百億餘元案量，又以土城、三重、新莊、林口、淡水等地推案最為踴躍，上述5個行政區推案量均逾百億元以上，而三重更衝至5百億元巨量。
台北市則約有1083億元案量，以中正、大安、北投等地案量較多，其中大安區因兩大豪宅案「耑序」與「Diamond Towers台北之星」將開賣，全區推案量逾5百億元，為北台灣今年329檔推案量最高的行政區。
大台北地區329檔期可以說是「老屋重建大噴出」，台北市都更、危老重建案量逾9百多億元，新案十之八九都是重建案。新北市重建案雖不如北市龐大，但也有將近7百億元案量。光是大台北地區329檔，老屋重建案量竟高達約1600億元，這波老屋投胎重生潮的確十分驚人。
至於桃園市卻呈現截然不同的光景，桃園329檔推案由重劃區掛帥，如桃園中路和小檜溪、龜山A7、蘆竹南崁與大竹、八德擴大等重劃區，總推案量估約有4百餘億元。近期房市火熱的新竹，329檔期雖有4百億元案量，但主要是寶山3百億大案「宏道新竹帝寶」所致，而竹北四大重劃區、竹市東區與北區等菁華區段推案量依然不多，蛋白區的遠水仍解不了市區的渴。
何世昌分析，今年北台灣329檔期推案產品走向，二、三房仍占據主流位置，唯台北市豪宅明顯放量，而台北市一線豪宅市場已睽違多年沒見到5百億元以上的案量，足見業者看好豪宅市場回溫的信心，其成交價可能將會挑戰300萬元／坪關卡。
雖然房地產市況確實火熱，但何世昌提醒消費者，此時趁利率低購屋是有保值的效果，但仍應衡量好自己的能力再決定，並且慎選建商品牌。