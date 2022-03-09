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俄烏戰爭推升通膨該買房嗎？專家警告：小市民搶進很危險

▲俄烏戰爭推升國際通膨升溫，此時是否該進場買房？政大地政系教授張金鶚提醒小市民，未來央行升息壓力大，「此時進場是危險的」。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭推升國際通膨升溫，此時是否該進場買房？政大地政系教授張金鶚提醒小市民，未來央行升息壓力大，「此時進場是危險的」。（圖／美聯社／達志影像）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-09 16:46:09｜2022-03-09 17:16:45

俄烏戰爭引爆全球關注，歐美各國紛紛對俄羅斯祭出強硬經濟制裁，美國總統拜登及英國首相強生今（9）日更宣布禁止進口俄羅斯原油及天然氣，企圖斬斷俄羅斯經濟命脈，但經濟制裁就像雙面刃，也造成國際原油及原物料價格飛漲，全球產業鏈大亂。雖然戰爭遠在地球另一端，但對國內來說也有不小的衝擊，尤其台灣民眾最關心的房市後續是否會受到影響？該不該選在此時進場，以免未來房價又追不上？21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱指出，從過往經驗來看，不動產仍是市場主力投入目標，俄烏戰爭對國內房市影響預期為「短空、中長穩」，有自住需求的人可以趁利率還在低點時進場。但政大地政系教授張金鶚提醒小市民，現階段央行升息勢在必行，此時搶進房地產「絕對是危險的」，不要因為擔心價格上揚而貿然搶購，必須慎重考量後再出手。

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▲桃園市桃園區為去年全年全台交易量最多的行政區，整體移轉數量超過1萬棟，均價還在2字頭，吸引很多小資族目光。（圖／信義房屋提供）
▲通膨疑慮之下，有錢人搶進房地產短期內可能刺激房價上揚，但小市民擔心未來追不上漲價搶進，恐怕面臨巨大的還款壓力。（圖／《NOWnews》資料照片）
董家菱指出，綜觀過往台灣重大事件與房市的影響，2003 SARS風暴雖短期房市下挫，但經由政府提撥撥2800億元優惠利率購屋貸款，讓房市進入「量升、價漲」階段。2008年雷曼兄弟破產引起的金融海嘯導致全球經濟衰退，卻也引發美國聯準會祭出QE政策帶來的超低利率金融市場，加上台灣遺產稅自40%下降至10%，使得眾多台商攜帶熱錢返台搶入房地產市場，因此可見眾多大事件帶來的經濟海嘯，終歸都將資金熱浪帶回不動產的市場。

不過另一方面，目前世界各國對俄羅斯的經濟制裁就跟雙面刃，未來全世界也開始受到反噬。董家菱說，由於俄羅斯是全世界最大的產油國之一，當石油無法出口時，會讓市場供需失衡導致油價大漲，連帶讓其他原物料齊漲，進而導致通膨問題越趨嚴重。另外，國內外主權基金、銀行所持有的俄國債券、俄國資產也面臨巨額虧損，如果戰爭持續惡化，不僅使撐不住的公司相繼倒閉，還會讓金融市場面臨巨大衝擊，房地產市場將有可能也會因通膨、升息、資金緊縮等受到影響。

如果通膨情況繼續惡化，美國聯準會可能會加大升息力道、加速縮減資產負債表，以及各種金融方式來降低通膨。當國內央行宣布升息，房貸利率就會跟著提升，最直接反應到每月所支付的房貸的費用也會提高，利率的升高也會影響購屋者的意願。此外，當全世界面臨原物料高漲的狀況時，營建成本也會持續飆高，也將會反應在房價上，由此可見，俄烏戰爭帶來的海嘯威力不容小覷。

董家菱說，在相對混亂的經濟情況之下，不動產還是市場主力的投入主要目標，研判俄烏戰爭國內房市影響，將是「短空、中長穩」，如果是以投資的角度來看，在前景還未明朗之前，建議還是以保守為宜。至於有購屋需求的小市民來說，董家菱提醒，買房前最好要先釐清自己的目標，究竟是自住還是投資？現金流是否能因應未來升息壓力？「如果是以自住為主，只要評估現金流能夠因應，那麼趁著目前銀行利率還處在低點時進場，不失是一個好時機！」

▲依照「食衣住行育樂」六大項目，理性分析各項機能，可節省時間看房時間。（圖／信義房屋提供）
▲房產業者普遍認為，有自用需求的購屋族群，現階段仍應持續看房掌握市場變化，待未來情勢明朗後，可下手買進適合物件。（圖／《NOWnews》資料照片）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，俄羅斯是鑽石、天然氣、石油、鉑、鋁、黃金、鎳和鋼等原料的前5大生產國，其中對於建築營造相關，影響最直接的就屬鋼，而石油漲價也會影響進口產品運輸成本費用，因此可以預期近期的鋼鐵價格或進口建材會有波動，不過國際預測，俄烏戰爭會在強權國家施壓和各國調節下，影響程度可望逐步減緩。

雖然許多產業沒有直接受影響，但是戰爭引起的恐慌心態，以及對於股市匯市的變化，多少也間接影響各國經濟，加上可以預期的升息規劃，導致購屋族出現觀望心態，不過也因為鋼鐵原物料成本上漲，經濟穩定增長的情況下，房價下修空間不大。「建議有自用購屋需求仍要持續看屋，才能隨掌握市場變化，一但找到符合期待的物件，也有機會在國際經濟和房市政策明朗後，立即出手。」

不過政大地政系教授張金鶚對於國內房市卻抱持保守態度。他認為，俄烏戰爭引爆的通膨壓力不容小覷，當停滯性通膨產生之後，民眾的所得受到影響，只會越來越負擔不起高房價；但另一方面，有錢人卻會趁此時積極搶進房地產，導致價格上揚，這一來一往之間產生的預期心理，又會讓小市民擔心未來追不上房價漲幅，因此國內房價的上漲壓力還是相當大。

張金鶚強調，最終房地產的走向還是要看政府打房的決心，是否願意出重手壓抑炒房。但綜觀國際經濟情勢，未來央行升息是勢在必行，對小市民來說，「現階段搶進買房是相當危險的」，恐怕未來還款壓力會是無法負荷的重擔，在買房之前務必要思考清楚再出手。

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