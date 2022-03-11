《太陽的後裔》男星「超慘任務」公開　名導：根本受難記

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，飾演晉久的警察老婆的林華映，也形容劇中老公很愛家，反倒是賢內助、女兒傻瓜，主持人聽了發現，「難怪剛剛短短的預告，晉久就喊了5次女兒名字，果然是很愛女兒」。林華映在前一部作品《產後調理院》雖然也是演媽媽，本身未婚也沒生子過的她表示：「第三次演警察了，其實我沒有結婚、生子的經驗，但我試圖呈現可靠守護家庭的模樣。」
李源根劇中飾演外表看起來親切有禮，實際上卻是一個心理變態的連續殺人魔「權時宇」，有陽光型男稱號的他，這次是出道以來首次挑戰反派惡角。李源根表示：「之前大多是演出有開朗笑容、溫暖的角色，這次展現了完全不同的魅力。」他也為了作品下了不少苦功，「我特別練習了笑聲和說話的聲音，也覺得角色應該更瘦一點，即使我本來就滿瘦的，又再減肥變得更消瘦，讓自己無論是笑容，還是行為舉止間，都看起來相當狠毒、強勢。」 《優越的一天》3月14日起每週一在愛奇藝國際版、friDay影音播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110