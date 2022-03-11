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《太陽的後裔》男星「超慘任務」公開　名導：根本受難記

▲晉久接拍《優越的一天》彷彿在受難。（圖／愛奇藝國際站）
▲晉久接拍《優越的一天》彷彿在受難。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-11 20:00:00

韓劇《優越的一天》今（11日）舉行記者會，導演趙南亨與主演晉久、李源根、林華映一齊出席，另一名主角河道權因昨日進行核酸檢測時呈陽性反應確診，在家隔離缺席。以《太陽的後裔》裡特戰部隊成員一角擁有高人氣的晉久，暌違3年回歸演出電視劇，劇中卻受苦連連，讓他直呼是接到「史上最淒慘角色」；李源根則收起招牌陽光笑容，首度挑戰飾演反派惡角，化身變態連續殺人魔。

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▲晉久（左起）、導演趙南亨、林華映、李源根出席《優越的一天》記者會。（圖／愛奇藝國際站）
▲晉久（左起）、導演趙南亨、林華映、李源根出席《優越的一天》記者會。（圖／愛奇藝國際站）
晉久暌違3年回歸電視劇，他表示之前演過的角色都是克服逆境的人物，「但這次真的覺得是演到史上最悽慘角色，不過我希望在年紀變更大、更辛苦之前挑戰看看。」而戲劇設定和原著漫畫稍有不同，晉久的職業改為消防員，他也為此上緊急急救訓練課程。導演趙南亨也呼應說：「與其說這部看點是動作戲，不如說是『晉久受難記』。」

此外，飾演晉久的警察老婆的林華映，也形容劇中老公很愛家，反倒是賢內助、女兒傻瓜，主持人聽了發現，「難怪剛剛短短的預告，晉久就喊了5次女兒名字，果然是很愛女兒」。林華映在前一部作品《產後調理院》雖然也是演媽媽，本身未婚也沒生子過的她表示：「第三次演警察了，其實我沒有結婚、生子的經驗，但我試圖呈現可靠守護家庭的模樣。」

李源根劇中飾演外表看起來親切有禮，實際上卻是一個心理變態的連續殺人魔「權時宇」，有陽光型男稱號的他，這次是出道以來首次挑戰反派惡角。李源根表示：「之前大多是演出有開朗笑容、溫暖的角色，這次展現了完全不同的魅力。」他也為了作品下了不少苦功，「我特別練習了笑聲和說話的聲音，也覺得角色應該更瘦一點，即使我本來就滿瘦的，又再減肥變得更消瘦，讓自己無論是笑容，還是行為舉止間，都看起來相當狠毒、強勢。」 《優越的一天》3月14日起每週一在愛奇藝國際版、friDay影音播出。

▲李源根飾演連環殺人魔權時宇。（圖／愛奇藝國際站）
▲李源根飾演連環殺人魔權時宇。（圖／愛奇藝國際站）
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