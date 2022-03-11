孫鵬罕談兒子近況：自律甚嚴　放飛狄鶯「有穿衣就好」

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安心亞扮鄉村農婦，白皙皮膚要曬黑4階以上，導演出功課要她走健康步道，為的是把腳底磨厚一點，她不擔心曬黑與農活，表示最怕要親手抓蚯蚓與活蝦。談到主持搭檔納豆腦出血昏迷，安心亞說納豆請假到5月，復原狀況越來越好，因為豆媽希望納豆好好休養，安心亞都是透過納豆身邊親友傳達訊息，沒跟本人講到話。
楊子儀與米可白飾演大戶人家恩愛夫妻，米可白因白富美角色需要減重5公斤，更難的其實是美白：「我拜託朋友提供美白方法，買了食用的美白膠囊，現在每天吞4顆，外敷內用希望有效。」劇中苦於求子的米可白，面臨長輩的壓力，窮盡各種辦法要與丈夫楊子儀完成傳宗接代的責任。米可白擔心與楊子儀演夫妻深情會讓她笑場：「因為我和楊子儀滿熟的，我擔心演出恩愛夫妻的摟抱動作時，我會忍不住給他出拐子啦。」
蔡昌憲演出李岳峰導演的《苦力》入圍金鐘獎男主角獎。第二度與導演合作，他說：「這次有動作戲，我正在調整體態和膚色，劇中要飛簷走壁讓我很熱血，我現在一看到牆壁就興奮，已經在幻想帥氣的動作場面。」蔡昌憲飾演安心亞的弟弟「水蛙發」，姊弟互相扶持、突破困難，他的角色性格機靈，貫穿全劇。蔡昌憲說：「很期待與姊姊的對戲，心亞過去較少參與全台語劇演出，她的角色有很多以前沒看過的突破，相信我們會有很棒的呈現。」
楊烈為了盡力還原年代，翻箱倒櫃尋寶與服裝老師研究，從角色外表到談吐姿態都要一絲不苟。金鐘影帝游安順表示，他在1990年認識李岳峰導演時就盼望能與導演合作，直到32年後在《牛車來去》終於圓夢。游安順說：「我很欣賞導演詮譯的鄉土文學作品，相當扣人心弦，導演對我說過一段戲，是烈哥幫我擦背，展現出我們歷經多年後地主與佃農的情誼，很令人動容。」