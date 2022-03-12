腔室症侯群治療痛到崩潰　「神經叢導管」有效緩解疼痛

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但70歲病人手臂上的十多處傷口一天得換三次藥，棉枝穿過傷口徹底清理傷口滲透液，即使打點滴用最強效止痛藥，病人仍疼痛難耐，每次換藥都哭著喊「可不可以不要這隻手了！太痛了！」醫護團隊很揪心十分不忍心，但為病人著想還是得繼續療程。
超音波導引協助換藥 減輕疼痛感
臺中慈濟醫院疼痛治療科唐宗詠醫師以超音波導引在病人上臂神經叢精準放置導管後，換藥前透過導管將麻藥注入神經，病人疼痛感明顯降低順利換藥，終於讓病人安穩接受治療，手臂慢慢消腫，傷口也進步到可以縫合復原。
麻藥精準注入神經 發揮止痛效果
唐宗詠醫師指出，疼痛治療方式因病情位置不同而異，急性腔室症侯群病人一天換藥三次，經點滴給予止痛仍未能讓病人順利換藥，所以選擇在超音波協助下，在病人神經叢精準放置導管，麻藥注入神經就更能發揮止痛效果。
唐宗詠醫師補充，病人導管位在上臂很容易因肢體動作而滑脫，因此還細細寫下注意事項，留下聯絡方式給照顧家屬。很幸運的是病人導管居然出乎意料的都在原位運作發揮功能，讓護士能順利換藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53044
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