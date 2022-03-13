跟女友洗澡「水溫燙爆」男友全哀嚎！ 醫曝研究：是真的

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闕壯理也提出2020年一篇以色列和美國的聯合研究，指出體溫調節確實存在性別差異，相較於男性，女性身體的散熱效果更好，而主要的理由則分為2點。第一「先天的體組成」，肌肉會產熱、體表會散熱，所以肌肉量越少、體表面積越大的身軀更適合散熱，而女性身體組成剛好符合這個條件。
第二「優異的排汗效率」，女性的汗腺比較多而且密度高，汗腺能密集的運作，但是總流汗量卻是少的。這會讓散熱更有效率，尤其在濕熱的環境（乾熱環境則相反）。男性的汗腺則是會爆量分泌然後滴下來，這種稱做浪費的排汗，因為沒有散熱功能。
不過，闕壯理也表示，女性身體構造雖然較能耐熱，但因為「容易有姿勢性症狀」，在高溫下活動也容易有頭暈、低血壓、疲累、昏厥等症狀。原因是心臟打出的血量（心輸出量）較少、全身血液量較少、骨骼肌比例較低。類似女生平時站起來容易頭暈的現象。
此外，他也分享一則「小故事」，在1928年，奧運會根據當時的醫學共識，認為女性身體「太脆弱」無法承受長跑的壓力，明文禁止女性參加長距離田徑比賽。各大馬拉松賽事同樣根據奇怪的理由，像熱衰竭、子宮脫垂等，禁止女性參與比賽長達數十年。
這段期間，女性運動員不斷的努力的抗爭和證明，醫學科學也有飛躍性的進步。後來，終於有篇著名且石破天驚的研究，測量男性和女性運動員在馬拉松比賽的肛溫，結果沒有明顯差異，代表女性的身體完全可以忍受體內高溫。直到了1972年，女性才終於獲准參加歷史悠久的波士頓馬拉松。（編輯：郭佩蓉）