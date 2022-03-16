台灣50萬人心律不整！零輻射治療有成 老年人1招防中風
因心律不整導致心跳加速、心悸、胸悶甚至休克、猝死而送醫的情況時有所聞，台灣約有五十萬人有心律不整的問題；其中「心房顫動」更是老年族群心律不整中最常見的症狀，每六位中風的病患就有一位與心房顫動有關。治療心律不整的心導管手術，常見仰賴X光透視機輔助，其實潛藏著輻射危機，尤其年齡越小的孩童，對輻射劑量的承受敏感度遠超過一般大人，易影響甲狀腺、性腺以及致癌風險；甚至醫生在進行治療時，也相對受到輻射影響，不少資深醫師的眼睛更因此有了職業傷害。醫界以3D立體定位系統促心律不整「零輻射」治療有成，再推動心房顫動社區篩檢計畫，呼籲老年人慎防中風疾病。
臺中榮民總醫院教學部副主任李必昌分享，採取X光透視的心導管傳統開心手術，易有傷口較大的問題；達文西手術雖然讓傷口變小，也降低輻射量，仍有風險；而最新3D立體定位（三維導航）的心導管手術，加上超音波導引，有助醫師精準判讀導管的位置與心臟訊號，不僅無傷口、無顯影劑使用，也能達到零輻射量，而且成功率與花費時間並無不同。
最常見的小兒心律不整為「心搏過速」，譬如明明在運動卻突然覺得心跳過快；發燒或身體不適時也會刺激心跳速度提高；或被媽媽罵一下，導致情緒過於激動等，都是誘發的原因。孩童因此導致胸痛、胸悶、心悸，也可能有呼吸困難、易喘、暈眩，甚至嚴重會導致暈厥，又因表達不夠精確而讓家長較難察覺。
當藥物無法有效控制或是狀況嚴重時，需考慮進行心導管手術。然而年齡越小的孩童，面對X光透視的心導管手術，輻射劑量的承受敏感度遠超過一般大人，易影響甲狀腺、性腺以及致癌風險。
國立台大醫院小兒科心臟科主治醫師吳美環分享，台大團隊自2016年底引進3D立體定位系統後，積極蒐集醫病資料，並爭取健保給付通過，爭取孩童做心導管手術時，可以真的完全不受輻射影響，又擁有健保保障，創造醫、病、健保三贏的艱辛路，走了六年才有今日的成果。
李必昌副主任提醒，家長平時可多觀察孩子的活動狀況、食慾與情緒狀態，若發現孩童有焦躁、不安，和日常表現不同的狀況就需多加留意。心律不整與咖啡因、茶鹼都有關，他也建議可以盡量少攝取，同時搭配適度運動，保持生活正常作息。有必要時可透過個人智能裝置紀錄孩童心律，監控偵測心律不整的問題。
林口長庚紀念醫院心律不整暨電生理中心主任葉勇信提到，「心房顫動」是老年族群心律不整中最常見的症狀，每六位中風的病患就有一位與心房顫動有關，還會增加失智和心臟衰竭的風險。他建議台灣進入高齡社會後，更是需要避免此疾病，然「有很多心房顫動患者幾乎無症狀」，因此希望透過推動「社區篩檢」，早期發現潛在心房顫動患者。
中華民國心律醫學會2021年曾在嘉義縣及宜蘭縣，總共篩檢了兩萬多位社區民眾，其中偵測出心房顫動的人數達300多位，順利後續轉介治療，接受抗凝血劑治療，降低中風機率。
葉勇信主任呼籲，心房顫動是多發性成因構成，年齡越高或是有心臟相關病史、家族史者，都是屬於心房顫動的高危險族群，建議民眾可以主動進行心房顫動篩檢，及早診斷、治療，就可有效避免嚴重併發症，也期望未來有更多縣市政府加入「心房顫動篩檢計畫」。